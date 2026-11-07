W Azad Dżammu i Kaszmirze odbyły się ceremonie, seminaria i sympozja z okazji Dnia Męczenników Dżammu. Dzień ten jest co roku obchodzony ku pamięci muzułmanów, którzy zginęli podczas masowych przesiedleń do Pakistanu po podziale subkontynentu w 1947 roku.

Wydarzenia upamiętniające

Jak informuje The Express Tribune, wydarzenia odbyły się w Muzaffarabadzie, Mirpurze i różnych okręgach dywizji Poonch. Uczestnicy uczcili pamięć ponad 250 tysięcy muzułmanów, którzy według świadectw historycznych zginęli w Dżammu i przyległych obszarach, próbując przesiedlić się do Pakistanu.

Publikacja zaznacza również, że wydarzenia upamiętniające organizowali mieszkańcy po obu stronach Linii Kontroli oraz poza regionem. W całym Azad Dżammu i Kaszmirze tego dnia obowiązywał dzień wolny, aby ludzie mogli wziąć udział w uroczystościach.

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Wypowiedzi uczestników i dane historyczne

Mówcy podczas zgromadzeń zadeklarowali zamiar kontynuowania walki o rozwiązanie kwestii kaszmirskiej zgodnie z dążeniami mieszkańców Kaszmiru. Opowiedzieli się za przeprowadzeniem wolnego i uczciwego plebiscytu zgodnie z rezolucjami ONZ, które, ich zdaniem, przewidują prawo do samostanowienia.

The Express Tribune określa wydarzenia z października i listopada 1947 roku w Dżammu jako masowe zabójstwa muzułmanów podczas przesiedleń. Publikacja powołuje się na artykuł brytyjskiej gazety The Times z 10 sierpnia 1948 roku, według którego zabito ponad 237 tysięcy muzułmanów, a około 500 tysięcy osób zostało zmuszonych do przesiedlenia się do Pakistanu oraz Azad Dżammu i Kaszmiru.

W materiale przytoczono również twierdzenia o udziale w tych wydarzeniach sił władcy Dżammu i Kaszmiru Hariego Singha oraz hindusko-sikhijskich formacji zbrojnych. Publikacja wiąże te oceny z raportami podkomitetu Komisji ONZ dla Indii i Pakistanu z 1949 roku, danymi dziennikarza Veda Bhasina oraz wypowiedziami Mahatmy Gandhiego.

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