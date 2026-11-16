W Azji powstaje 66 GW z 91 GW mocy jądrowych, które są obecnie budowane na świecie, czyli 73% całkowitej wartości. Według OilPrice, dane Global Energy Monitor zebrał publicysta Reutersa Gavin Maguire.

Chiny liderem pod względem skali budowy

Łączna moc zainstalowana działających elektrowni jądrowych na świecie wynosi 408 GW, a kolejne 91 GW jest na etapie budowy — wynika z Global Nuclear Power Tracker. Najwięcej nowych mocy jądrowych budują Chiny — ponad 43 GW.

Za Chinami plasują się Indie z 6,6 GW, Japonia z 6,1 GW oraz Korea Południowa z 5,6 GW mocy na etapie budowy. Chiny i Indie w dużej mierze polegają na węglu w produkcji energii elektrycznej, lecz jednocześnie rozbudowują energetykę jądrową i odnawialną, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.

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Plany Indii, Japonii i Korei Południowej

Indie dążą do zwiększenia zainstalowanej mocy jądrowej do 100 GW do 2047 roku, wobec obecnych 8,8 GW. Pod koniec 2025 roku rząd kraju zatwierdził projekt ustawy Atomic Energy Bill, który ma po raz pierwszy umożliwić prywatnym firmom inwestowanie w indyjski sektor jądrowy. Kraj planuje także do 2033 roku zbudować pięć produkowanych krajowo małych reaktorów modułowych.

Japonia planuje zwiększyć udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej do 20% do 2040 roku, podczas gdy obecnie wynosi on mniej niż 10%. Przed awarią elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 roku energia jądrowa zapewniała około 30% energii elektrycznej Japonii. Po zatrzymaniu reaktorów do kontroli w kraju wznowiono pracę ponad tuzina z nich.

Japonia i Korea Południowa nie planują budowy nowych mocy węglowych. OilPrice zauważa, że rozwój energetyki jądrowej i odnawialnej w tych krajach może w długiej perspektywie zmniejszyć ich popyt na gaz.

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