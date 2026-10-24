Etiopia poinformowała o 9 zabitych, ponad 2 tys. uciekło do Kenii — Anadolu Agency
Co najmniej dziewięć osób zginęło na południu Etiopii w wyniku starć między społecznościami Oromo i Somalijczyków, według doniesień z kraju. Ponad 2 tysiące osób szukało schronienia w sąsiedniej Kenii, informuje Anadolu Agency.
Starcia na granicy
Komisarz kenijskiego hrabstwa Marsabit Stanley Kamande oświadczył, że tysiące Etiopczyków przekroczyły granicę i przybyły do miasta Moyale po tym, jak w środę po etiopskiej stronie granicy rozpoczęły się zbrojne starcia.
Według danych z Etiopii podczas przemocy rannych zostało również kilkadziesiąt osób. Jednocześnie dane dotyczące zabitych i rannych nie zostały niezależnie potwierdzone.
W konflikcie uczestniczą przedstawiciele społeczności Oromo i Somalijczyków. Napięcia powstały w związku z wywieszeniem flagi Somalijskiego Stanu Regionalnego na obszarze administrowanym przez region Oromia. Oba regiony są federalnymi regionami Etiopii, a nie państwem Somalią, które graniczy z Etiopią i Kenią.
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Informowano również, że w Moyale kobieta została ranna od kuli wystrzelonej przez granicę. Udzielono jej pomocy medycznej.
Pomoc dla przesiedlonych osób
Kenijski Czerwony Krzyż oświadczył, że udziela nadzwyczajnej pomocy przesiedlonym rodzinom, początkowo przeznaczonej dla 1 tysiąca gospodarstw domowych. Organizacja wraz z organami państwowymi zapewnia ludziom tymczasowe schronienie, żywność, czystą wodę i inne niezbędne rzeczy.
Zamieszki wzbudziły również obawy dotyczące dalszego przesiedlania ludzi i zakłóceń w handlu przygranicznym.