Co najmniej dziewięć osób zginęło na południu Etiopii w wyniku starć między społecznościami Oromo i Somalijczyków, według doniesień z kraju. Ponad 2 tysiące osób szukało schronienia w sąsiedniej Kenii, informuje Anadolu Agency.

Starcia na granicy

Komisarz kenijskiego hrabstwa Marsabit Stanley Kamande oświadczył, że tysiące Etiopczyków przekroczyły granicę i przybyły do miasta Moyale po tym, jak w środę po etiopskiej stronie granicy rozpoczęły się zbrojne starcia.

Według danych z Etiopii podczas przemocy rannych zostało również kilkadziesiąt osób. Jednocześnie dane dotyczące zabitych i rannych nie zostały niezależnie potwierdzone.

W konflikcie uczestniczą przedstawiciele społeczności Oromo i Somalijczyków. Napięcia powstały w związku z wywieszeniem flagi Somalijskiego Stanu Regionalnego na obszarze administrowanym przez region Oromia. Oba regiony są federalnymi regionami Etiopii, a nie państwem Somalią, które graniczy z Etiopią i Kenią.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Informowano również, że w Moyale kobieta została ranna od kuli wystrzelonej przez granicę. Udzielono jej pomocy medycznej.

Pomoc dla przesiedlonych osób

Kenijski Czerwony Krzyż oświadczył, że udziela nadzwyczajnej pomocy przesiedlonym rodzinom, początkowo przeznaczonej dla 1 tysiąca gospodarstw domowych. Organizacja wraz z organami państwowymi zapewnia ludziom tymczasowe schronienie, żywność, czystą wodę i inne niezbędne rzeczy.

Zamieszki wzbudziły również obawy dotyczące dalszego przesiedlania ludzi i zakłóceń w handlu przygranicznym.

Czytaj nas na