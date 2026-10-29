W Addis Abebie, stolicy Etiopii, w środę w restauracji znaleziono martwego izraelskiego biznesmena w wieku od 40 do 49 lat. Władze badają możliwość otrucia, jednak przyczyny śmierci dotąd nie ustalono.

Okoliczności śmierci

Jak podaje Jerusalem Post, podejrzenie otrucia nie zostało jeszcze potwierdzone. Okoliczności śmierci mężczyzny pozostają niewyjaśnione, a śledztwo trwa.

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Pomoc dla rodziny

Konsul Izraela w Addis Abebie oraz izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomagają rodzinie zmarłego. Koordynują z władzami Etiopii i Izraela niezbędne procedury dotyczące transportu ciała.

Po zakończeniu formalności ciało ma zostać jak najszybciej repatriowane do Izraela w celu pochówku. W oświadczeniu izraelskie MSZ wyraziło żal z powodu śmierci obywatela kraju oraz współczucie jego rodzinie.

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