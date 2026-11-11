W Etiopii odsłonięto ścianę pamięci ku czci 122 poległych żołnierzy batalionu Kagnew, którzy walczyli u boku sił południowokoreańskich i wojsk ONZ podczas wojny koreańskiej w latach 1950–1953. Jak podaje Korea Herald, pomnik ustawiono w jednej z etiopskich katedr.

Imiona 122 żołnierzy

Na ścianie pamięci umieszczono imiona 122 żołnierzy batalionu Kagnew. Jednostka składała się z żołnierzy Gwardii Cesarskiej Etiopii. Etiopia była jedynym państwem afrykańskim, które wysłało wojska lądowe do udziału w wojnie po stronie Korei Południowej.

Według południowokoreańskiego Ministerstwa ds. Patriotów i Weteranów batalion Kagnew zwyciężył we wszystkich 253 bitwach, w których uczestniczył. Podczas wojny zginęło 122 jego żołnierzy.

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Odsłonięcie z udziałem weteranów

Uroczystość odsłonięcia odbyła się w środę czasu lokalnego. Wzięli w niej udział urzędnicy z Korei Południowej i Etiopii, weterani oraz krewni poległych.

Pomnik sfinansowała firma HD Construction Equipment. Przedstawia etiopskich żołnierzy idących obok lwa, a po obu stronach umieszczono tablice z imionami wszystkich 122 żołnierzy.

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