Co najmniej osiem osób zginęło w ataku w Etiopii — Anadolu Agency
Co najmniej ośmioro somalijskich cywilów, w tym kobiety i dzieci, zginęło rano 14 listopada podczas ataku na południu Etiopii w pobliżu granicy z Kenią. Lokalne władze oświadczyły, że w atak mogli być zamieszani uzbrojeni członkowie formacji Oromo, informuje Anadolu Agency.
Atak na osadę
Do zabójstw doszło w rejonie Malkamari w okręgu Mubaaraak, w strefie Dawa, naprzeciw kenijskiego hrabstwa Mandera. Według lokalnych danych napastnicy wcześnie rano weszli do osady pasterzy, gdy jej mieszkańcy spali, i otworzyli ogień.
Okoliczności ataku nie zostały niezależnie zweryfikowane. Według lokalnych władz odpowiedzialność za niego przypisuje się uzbrojonej formacji Oromo.
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Rosnące napięcia na granicy
Atak nastąpił w czasie narastających napięć międzyetnicznych między społecznościami Oromo i Somalijczyków na południu Etiopii. Starcia rozprzestrzeniły się na kilka obszarów wzdłuż spornej granicy regionalnej, przez co tysiące ludzi opuściły swoje domy i przekroczyły granicę z Kenią.
Mieszkańcy kenijskiego przygranicznego miasta Moyale informowali, że w nocy słyszeli intensywną strzelaninę i eksplozje po stronie etiopskiej. Nagrania wideo ze starć były rozpowszechniane w mediach społecznościowych, jednak nie udało się niezależnie potwierdzić ich autentyczności.
Gubernator kenijskiego hrabstwa Marsabit Mohamud Ali oświadczył 13 listopada, że w wyniku walk w sąsiedniej Etiopii dwóch Kenijczyków zginęło od przypadkowych kul, kolejne 22 osoby zostały ranne, a około 10 tys. mieszkańców zostało przesiedlonych. Według niego ponad 50 tys. Etiopczyków przybyło do Kenii w poszukiwaniu schronienia.