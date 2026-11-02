W Egipcie posłanka Fatima Adel przedstawiła projekt ustawy przewidujący zniesienie złagodzonych kar za tak zwane zabójstwa honorowe oraz zaostrzenie odpowiedzialności za gwałt i przemoc seksualną wobec kobiet i dzieci. Inicjatywa wywołała ostrą reakcję w mediach społecznościowych, informuje The Jerusalem Post.

Zniesienie wyjątku dla mężczyzn

Artykuł 237 egipskiego Kodeksu karnego obecnie pozwala złagodzić karę dla mężczyzny, który przyłapał żonę na cudzołóstwie i natychmiast zabił ją oraz jej partnera. Za zabójstwo w kraju może grozić dożywotnie pozbawienie wolności lub kara śmierci.

Ekspert prawa konstytucyjnego Islam Kanawi w komentarzu dla CNN Arabic zaznaczył, że zniesienie tego przepisu rodzi kwestię równości kobiet i mężczyzn. Obowiązujący przepis przewiduje złagodzenie kary dla mężczyzny w określonych okolicznościach, ale nie dla żony, która w analogicznych warunkach zabiłaby męża i jego partnerkę.

Surowsze kary za przemoc seksualną

Projekt ustawy proponuje również ustanowienie dożywotniego pozbawienia wolności jako podstawowej kary za stosunek seksualny bez zgody pokrzywdzonej lub pokrzywdzonego. Karę śmierci proponuje się stosować w okolicznościach obciążających, w szczególności gdy ofiara nie ukończyła 18 lat, przestępstwo popełniło kilka osób, napastnik był krewnym lub miał władzę nad pokrzywdzoną lub pokrzywdzonym, a także gdy skutkiem były ciężkie obrażenia, trwała niepełnosprawność lub śmierć.

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Za przemocowe czyny o charakterze nieprzyzwoitym z użyciem siły, gróźb lub przymusu proponuje się minimalną karę 15 lat pozbawienia wolności. Dożywotnie pozbawienie wolności przewidziano w szczególności za takie czyny wobec osób poniżej 18. roku życia, z udziałem kilku napastników, z użyciem broni lub w przypadku trwałej niepełnosprawności pokrzywdzonej lub pokrzywdzonego. Jeśli ofiara zmarła, kara może zostać zaostrzona do kary śmierci.

Osobno projekt ustanawia minimum 10 lat pozbawienia wolności za czyny o charakterze nieprzyzwoitym wobec dziecka poniżej 18. roku życia, nawet bez użycia siły, gróźb czy przymusu. Dokument zakazuje również sądom powoływania się na ubiór, wygląd lub relacje społeczne pokrzywdzonej lub pokrzywdzonego jako podstawę do zmniejszenia kary dla sprawcy.

Część Egipcjanek poparła inicjatywę na Facebooku. Jednocześnie inni użytkownicy oskarżyli posłankę o promowanie niemoralności i wezwali do surowszych przepisów dotyczących cudzołóstwa.

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