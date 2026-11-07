W Ekwadorze około 2 tysięcy kandydatur w wyborach lokalnych zaplanowanych na 29 listopada 2026 roku wciąż nie ma ostatecznego statusu. Według ostatnich opublikowanych danych Narodowej Rady Wyborczej Ekwadoru ostateczna lista kandydatów ma zostać opublikowana 9 listopada.

Jak informuje The Rio Times, według stanu na 14 października rada wyborcza otrzymała 53 534 wnioski o rejestrację kandydatów. Ponad 51 370 z nich uznano za spełniające wymogi, natomiast około 2 tysiące wniosków oczekiwało na ostateczną decyzję.

Odwołania od rejestracji

Partie i ruchy polityczne zgłaszały kandydatury przez internet do sierpniowego terminu. Większość odmów rejestracji jest zaskarżana do Trybunału Sporów Wyborczych, który rozpatruje odwołania w sprawach wyborczych. Decyzje w takich skargach mogą wpłynąć na ostateczną listę uczestników wyborów, zanim zostanie ona zamknięta przez radę wyborczą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W dwóch przypadkach trybunał potwierdził, że kandydaci na stanowisko prefekta w prowincji Manabí nie mogą uczestniczyć w wyborach.

Jakie stanowiska będą wybierane

W wyborach lokalnych w Ekwadorze zostanie wybranych 222 burmistrzów i 23 prefektów prowincji, a łącznie obsadzonych zostanie około 5 700 stanowisk, w tym w organach samorządu lokalnego. W głosowaniu będzie mogło uczestniczyć około 13,8 miliona zarejestrowanych wyborców.

Karty do głosowania są drukowane w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Zwycięzcy wyborów mają objąć stanowiska 14 maja 2027 roku.

Czytaj nas na