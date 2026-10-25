W Ekwadorze wojsko i policja w ciągu niespełna tygodnia przejęły z ukrytych bunkrów około 100 sztuk broni palnej, jak podała stacja Teleamazonas. The Rio Times informuje o tym, powołując się na stację. Według Teleamazonas wśród przejętych przedmiotów były karabiny i inna broń, którą w komunikacie określono jako przeznaczoną do terroru w kraju.

Jednocześnie publikacja zaznacza, że nie znalazła w otwartych źródłach Policji Narodowej, MSW ani Połączonego Dowództwa Sił Zbrojnych Ekwadoru szczegółowego oficjalnego zestawienia potwierdzającego liczbę około 100 sztuk. Nie wiadomo również, ile dokładnie bunkrów odkryto i gdzie się znajdowały.

Przeszukanie w Guayaquil

Jedną z potwierdzonych skrytek policja odkryła 21 października 2026 roku w budynku mieszkalnym w dzielnicy Samanes na północy Guayaquil. Znaleziono tam 13 min przeciwpiechotnych Claymore, 10 ładunków plastycznego materiału wybuchowego C4 z systemami detonacji, karabin, strzelbę, magazynki oraz ponad 690 sztuk amunicji.

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Podczas przeszukania w domu nikogo nie było. Szef policji dystryktu Modelo Juan Espín oświadczył, że funkcjonariusze badali ten obiekt przez dwa miesiące. Policja określiła skrytkę jako skomplikowanie urządzoną: w pobliżu zbiornika na wodę znajdował się system hydrauliczny.

Kampania przeciwko przestępczości zorganizowanej

Na początku października szef Połączonego Dowództwa Sił Zbrojnych Ekwadoru, generał Henry Delgado, poinformował, że wojsko od początku 2026 roku przejęło 3167 sztuk broni palnej. Według niego siły zbrojne przeprowadziły od stycznia ponad tysiąc nalotów, głównie w prowincji Guayas, której ośrodkiem administracyjnym jest Guayaquil.

Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa 14 października ogłosił nową serię operacji specjalnych. Zgodnie z dekretem nr 519 w prowincjach Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro i Esmeraldas od 1 do 10 listopada 2026 roku będzie obowiązywać godzina policyjna od 00:00 do 05:00.

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