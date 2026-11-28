Na kilku plażach Ekwadoru w sezonie lęgowym 2025–2026 odnotowano bezprecedensową liczbę gniazd żółwi skórzastych ze wschodniej części Oceanu Spokojnego. Miejsca te znajdują się ponad 1 tys. mil od tradycyjnych obszarów lęgowych tych żółwi w Meksyku i Kostaryce, podaje ScienceDaily.

Żółw skórzasty jest największym żółwiem morskim na świecie. Naukowcy przypuszczają, że pojawienie się nowych miejsc lęgowych może być reakcją zwierząt na wzrost temperatury oceanu: na wybrzeżu Ekwadoru mogą znajdować chłodniejsze warunki do rozrodu.

Dane z 45 lat

Naukowcy przeanalizowali ponad 45 lat obserwacji na wybrzeżu Ekwadoru. Baza danych obejmowała informacje o spotkaniach z dojrzałymi samicami, próbach gniazdowania, liczbie gniazd, skuteczności wykluwania się młodych oraz przypadkach wyrzucania żółwi na brzeg.

Dane te porównano z okresami El Niño i La Niña, które wiążą się odpowiednio z cieplejszą i chłodniejszą temperaturą powierzchni morza. W ciągu ostatniej dekady aktywność żółwi skórzastych i gniazdowanie na wybrzeżu Ekwadoru wzrastały w okresach La Niña, gdy wody w południowo-wschodniej tropikalnej części Oceanu Spokojnego są chłodniejsze.

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Liczba jaj w lęgach oraz odsetek jaj, z których wykluły się młode, były podobne do wskaźników w utrwalonych miejscach lęgowych położonych bardziej na północ. Niektóre ekwadorskie gniazda, według badaczy, wydały nawet więcej potomstwa, niż zwykle odnotowuje się w innych rejonach.

Sukces żółwicy Belli

W styczniu 2026 roku samica, którą badacze nazwali Bellą, złożyła 47 jaj na plaży Cruzita w Ekwadorze. Kilka tygodni później wykluły się 44 młode, które ruszyły do oceanu. Podczas pierwszej próby gniazdowania sztuczne oświetlenie z latarni ulicznych zdezorientowało zwierzę: dotarło ono do kamiennego falochronu i chodnika, po czym wróciło do morza bez złożenia lęgu.

Nadajnik śledzący wykazał, że Bella gniazdowała cztery lub pięć razy w 2026 roku. Jedno gniazdo pozostawiono na miejscu, a pozostałe przeniesiono do wylęgarni San Jacinto. Pod koniec sezonu z 146 jaj złożonych przez Bellę wykluły się 134 młode — skuteczność wyniosła 91,8%.

Populacja żółwi skórzastych ze wschodniej części Oceanu Spokojnego od lat 80. XX wieku zmniejszyła się o ponad 90%. Wśród zagrożeń dla niej badacze wymienili ciepłe epizody El Niño nasilone przez spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, przypadkowe zaplątywanie się w narzędzia połowowe, zanieczyszczenie plastikiem, kolizje ze statkami, zbieranie jaj oraz niszczenie miejsc lęgowych.

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