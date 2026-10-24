W Eldoret w Kenii z pięcioakrowej działki w pobliżu państwowej rezydencji Eldoret State Lodge eksmitowano pracowników i prywatnych ochroniarzy. Dane rejestru gruntów wiążą ziemię z rodziną byłego prezydenta Kenii Daniela arapa Moi oraz firmą Willowdale Investments Limited, informuje Nation Kenya.

Eksmisja przed Mashujaa Day

Według publikacji przejmowanie kontroli nad terenem rozpoczęło się kilka dni przed obchodami Dnia Bohaterów Mashujaa Day w Eldoret. Prywatnych ochroniarzy, którzy zapewniali ochronę obiektu przez niemal rok, wyprowadzono z działki, a rzeczy pracowników wywieziono z terenu.

Opiekunowie oświadczyli, że nie otrzymali oficjalnych zawiadomień o eksmisji. Według nich funkcjonariusz General Service Unit powiedział, że ziemia należy do państwa i należy ją natychmiast opuścić. Pracownicy spełnili żądanie, lecz odmówili podania nazwisk i zgody na fotografowanie z obawy o bezpieczeństwo.

Dane rejestrowe i stanowisko urzędników

W rejestrze gruntów Eldoret działka figuruje pod numerem Eldoret Municipality/Block 8/62 i jest zarejestrowana na rodzinę Moi oraz Willowdale Investments Limited. Anonimowy wysokiej rangi urzędnik rejestru gruntów poinformował, że rodzina korzystała z niej od 1996 roku, a wcześniej nie było sporów z sąsiednią państwową rezydencją.

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Policja w Eldoret oświadczyła, że do jej posterunków nie wpłynęły oficjalne zgłoszenia dotyczące eksmisji. Komisarz hrabstwa Uasin Gishu Edison Nyale potwierdził, że opiekunowie zwracali się do niego. Jak powiedział, poradził im, aby zaczekali do zakończenia obchodów Mashujaa Day, jednak później nie kontaktowali się z nim ponownie.

Prawnik rodziny Gideona Moi, Moses Mutisia, powiedział, że został skierowany na miejsce, aby udokumentować zdarzenie. Rodzina nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie dalszych działań. Nation Kenya zaznacza, że nie zdołał ustalić, czy państwo ma konkurencyjny interes prawny w tej ziemi, czy rozpoczęto procedury jej nabycia lub odzyskania oraz na jakiej podstawie eksmitowano ludzi.

Wcześniej władze Kenii informowały o kampanii odzyskiwania ziem przydzielonych pod państwowe rezydencje. Kontroler State House Katoo ole Metito powiedział komisji parlamentarnej, że rząd odzyskał już działkę w pobliżu Eldoret State Lodge, którą zajmował klub. Jednocześnie związek obecnego sporu z tą kampanią pozostaje niewyjaśniony.

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