Jemeńskie siły rządowe poinformowały o śmierci wysokiego rangą dowódcy wojskowego oraz kilku innych żołnierzy w starciach z Huti w północnej prowincji Al-Dżauf. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Przerzut sił w pobliżu Adenu

Południowe Siły Zbrojne Jemenu poinformowały również, że przerzuciły jednostki z lotniska Zukar i rejonu Bab al-Mandab w zachodniej części prowincji Taiz. Wyjaśniły, że krok ten był konieczny, aby zagwarantować bezpieczeństwo tymczasowej stolicy kraju, Adenu, oraz sąsiednich prowincji.

Wcześniej jemeńska armia poinformowała o przechwyceniu dronów Huti, które według jej danych były skierowane na miasto Marib w centralnej części kraju. W Maribie przebywa największa w Jemenie liczba osób wewnętrznie przesiedlonych.

Ranni cywile w Taiz i Al-Dżauf

Państwowa agencja Saba podała, że w prowincji Taiz w południowo-zachodnim Jemenie sześciu cywilów, w tym dwoje dzieci i dwie kobiety, zostało rannych w wyniku ostrzału artyleryjskiego i ataków snajperskich Huti. Troje poszkodowanych — dwoje dzieci z jednej rodziny i ich matka — odniosło obrażenia po upadku pocisku w pobliżu ich domu w rejonie Az-Zahra w mieście Taiz.

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Lokalne władze podały również, że 35-letnia kobieta została ranna od strzału snajpera znajdującego się na wzgórzu Al-Afham w rejonie Al-Akrud na południe od Taiz. Według tych danych dwóch innych mężczyzn ucierpiało w wyniku ostrzału na zachód i wschód od Taiz.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu poinformowało o rannych dwóch dzieciach i kobiecie w wyniku eksplozji miny pod pojazdem z cywilami w rejonie Khab wa asz-Szaaf w prowincji Al-Dżauf. Według resortu minę podłożyli Huti.

Twierdzenia o atakach na Sanę

Kontrolowana przez Huti telewizja Al-Masirah poinformowała o nalotach na stolicę, Sanę, i oskarżyła o nie Arabię Saudyjską. Rzecznik skrzydła wojskowego Huti Jahja Saree oświadczył także, że ugrupowanie rzekomo zestrzeliło w Al-Dżauf saudyjskiego uzbrojonego drona rozpoznawczego CH-4. Saudyjscy urzędnicy i rząd Jemenu nie skomentowali natychmiast tych twierdzeń.

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