W prowincji Taiz w Jemenie nasiliły się walki między siłami międzynarodowo uznawanego rządu a Huti. Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że od sierpnia prawie 260 tys. osób w kraju zostało zmuszonych do opuszczenia domów, a około połowa z nich znalazła schronienie w Taiz, gdzie obecnie koncentrują się działania bojowe, informuje Al Jazeera.

Oświadczenia sił rządowych

Rzecznik wojsk rządowych Madżid an-Nazili oświadczył, że siły rządowe przeprowadziły 835 operacji, podczas których uderzono w pozycje Huti, nazywanych również ruchem Ansar Allah. Według niego w wyniku tych operacji zginęło lub zostało rannych 285 członków ugrupowania, a także zniszczono jego czołgi i magazyny broni. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Intensywne starcia miały również miejsce w strategicznym górzystym rejonie Dżabal Chan na zachodzie Taizu, który góruje nad obszarami łączącymi prowincję z Adenem — siedzibą rządu Jemenu. O ciężkich walkach informowano także w rejonach Dubab i al-Masrach. Źródło w wojsku rządowym powiedziało stacji, że naloty trafiły w skupiska Huti i infrastrukturę w rejonie Mafaar na południe od Taizu.

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Sytuacja humanitarna

Według OCHA Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka potwierdziło 251 ofiar wśród cywilów: 57 osób zginęło, a kolejne 194 zostały ranne. Połowę zabitych stanowiły dzieci.

Od sierpnia organizacje humanitarne udzieliły pomocy ponad 174 tys. przesiedlonych osób — niemal sześciu na dziesięć przesiedlonych gospodarstw domowych. Pomoc obejmowała żywność, zestawy higieniczne i doraźne wsparcie pieniężne. Najpilniejszymi potrzebami niedawno przesiedlonych rodzin są schronienie, żywność i środki finansowe, podało OCHA.

Ministerstwo Edukacji Jemenu informowało wcześniej, że z powodu konfliktu ponad 2,5 mln dzieci nie chodzi do szkoły. Tymczasem siły rządowe kontynuują kontrofensywę „Świt Jemenu”, rozpoczętą w tym miesiącu przy wsparciu koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, aby odzyskać terytoria kontrolowane przez Huti, w tym stolicę Sanę.

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