W Enugu, w południowo-wschodniej Nigerii, młodzi ludzie protestowali po śmierci lokalnego artysty Izuchukwu Nnajiego, znanego jako Stone. Uczestnicy akcji oświadczyli, że w jego domniemane zabójstwo mogli być zamieszani funkcjonariusze policyjnej jednostki taktycznej do zwalczania grup kultowych.

Oświadczenia rodziny i protestujących

Jak informuje Premium Times, Nnaji zatrzymał się w hotelu The Bull po świętowaniu we wtorek wieczorem urodzin z przyjaciółmi. Według gazety został zatrzymany w hotelu około godziny 3 w nocy w środę.

Starszy brat zmarłego, Ogochukwu Nnaji, powiedział dziennikarzom, że administracja hotelu potwierdziła wizytę funkcjonariuszy jednostki antykultowej oraz zatrzymanie jego brata. Według protestujących ciało artysty odnaleziono w czwartek w kostnicy szpitala klinicznego ESUT Parklane w stanie Enugu.

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Żądania uczestników akcji

Protestujący z transparentami przeszli do siedziby władz w Enugu. Domagali się zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariuszy organów ścigania, których uważają za zamieszanych w śmierć Nnajiego, a także przeprowadzenia śledztwa. Brat artysty oświadczył, że Nnaji nie był ani członkiem grupy kultowej, ani uzbrojonym rabusiem.

Rzecznik policji stanu Enugu Daniel Ndukwe nie odpowiedział na wielokrotne telefony ani wiadomość tekstową od dziennikarzy proszących o komentarz w sprawie zdarzenia. Gazeta zaznacza również, że w październiku 2024 roku inspektor policji zastrzelił w tym stanie muzyka Chikezie Mbę, znanego jako Igbo Jah. Policja podała wówczas, że inspektor nazywa się Joseph Ozonwafor, zwolniła go ze służby i skierowała sprawę do sądu.

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