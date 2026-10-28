Policja stanu Enugu w Nigerii poinformowała o zatrzymaniu 30-letniego Chiki Ugbor, podejrzewanego o serię gwałtów, rabunków i szantażu seksualnego wobec kobiet. Według Premium Times Nigeria, miał on wybierać swoje ofiary spośród operatorek POS.

Mechanizm z rzekomymi transakcjami finansowymi

Rzecznik policji stanowej Daniel Ndukwe oświadczył, że podczas wstępnego śledztwa funkcjonariusze ustalili, iż podejrzany zwabiał operatorki POS w odległe miejsca pod pretekstem przeprowadzenia transakcji finansowych. Tam, według śledczych, rabował je i dopuszczał się przemocy seksualnej.

Według policji 21 maja mężczyzna zwabił 20-letnią operatorkę POS z targu Akwata w Enugu do zarośli za kościołem św. Piotra w Coal Camp. Tam miał ją obrabować z 600 tys. nair i zgwałcić. Inna 30-letnia pracownica tego samego targu, według policji, 11 sierpnia została zwabiona w tę samą okolicę i straciła 120 tys. nair; próba gwałtu miała się nie powieść.

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Podejrzenia o szantaż seksualny

Według wersji policji 4 października podejrzany zaprosił przez Facebooka inną 21-letnią kobietę do Old Park w Enugu, posługując się imieniem Franklin Umeh. Następnie miała ona zostać przewieziona do zarośli w pobliżu Udi Siding, gdzie podejrzany, według śledczych, zgwałcił ją, nagrał nagie wideo oraz zabrał 100 tys. nair i telefon.

Jak powiedział Ndukwe, mężczyzna później groził rozpowszechnieniem nagrania, jeśli kobieta nie zapłaci 200 tys. nair, a także wykorzystał jej telefon, aby skontaktować się z niektórymi jej kontaktami w WhatsAppie. W telefonie zabezpieczonym u podejrzanego policja twierdzi, że znaleziono nagie zdjęcia i nagrania wideo zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych pokrzywdzonych.

Śledztwo trwa. Policja oświadczyła, że podejrzany zostanie doprowadzony przed sąd po jego zakończeniu, i zaapelowała do innych możliwych pokrzywdzonych o zgłoszenie się do organów ścigania.

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