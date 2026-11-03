W Rijadzie w Arabii Saudyjskiej ze szpitala wypisano braci: 18-letniego Amana Alego i 16-letniego Wasiego Alego. Zostali ranni podczas ataku rakietowego na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda 10 października, w którym zginął ich ojciec — 46-letni indyjski inżynier oprogramowania Mohammad Yousuf Ali.

Jak informuje The National, bracia przeszli operacje z powodu obrażeń brzucha i kończyn, których doznali od betonowych odłamków i kawałków szkła. Po wypisaniu ze szpitala kontynuują ambulatoryjne leczenie pooperacyjne w szpitalu Sulaiman Habib w Rijadzie.

Rodzina pozostanie w Rijadzie

Według wujka nastolatków, Raziuddina, starszy brat wymagał dłuższego leczenia z powodu szkła, które zraniło mu brzuch. Bracia mieszkają obecnie u krewnych wraz z matką, siostrą i ciotką. One również były na lotnisku podczas ataku i odniosły lekkie obrażenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ambasador Indii w Arabii Saudyjskiej Vipul oświadczył, że rodzina wróci do Hajdarabadu w Indiach po zakończeniu leczenia. Według niego stan braci jest stabilny, a pozostanie w Rijadzie do zakończenia nadzoru medycznego jest wskazane, ponieważ lekarze znają przebieg ich leczenia.

Atak na lotnisko

Rodzina Ali była w drodze na umrah i czekała na lot do Medyny, gdy pocisk trafił w terminal lotniska. Według publikacji jemeńscy Huti wystrzelili pocisk w kierunku lotniska: zginęło 13 cywilów, a ponad 300 osób zostało rannych.

Ojciec braci pracował w zespole wsparcia IT jednego z banków w Rijadzie i mieszkał w Arabii Saudyjskiej przez około 20 lat. Saudyjskie władze pokryły koszty leczenia rodziny Ali oraz innych poszkodowanych, a ambasada Indii zapewnia rodzinie niezbędne wsparcie.

Czytaj nas na