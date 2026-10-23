W irackim Erbilu cztery zabytkowe domy w pobliżu starożytnej cytadeli są przekształcane w przestrzenie służące ochronie kurdyjskiego dziedzictwa kulturowego, wystawom i edukacji artystycznej. Projekt realizuje Kurdistan Centre for Arts and Culture (KCAC), informuje The National.

Jeden z domów stanie się archiwum z nowoczesnym magazynem rękopisów. Dyrektorka KCAC ds. wpływu społecznego Speda Mizuri powiedziała, że obiekt musi być chroniony przed ogniem, wodą i kulami. Będzie w nim również działał partnerski projekt z Uniwersytetem Salahaddina, mający udostępnić badaczom i społeczeństwu uniwersytecką kolekcję rękopisów.

Według Mizuri zbiór został przeniesiony na uniwersytet w latach 60., lecz od tego czasu był zaledwie katalogowany i mało badany. Większość domów powstała przed okresem irackiej monarchii, a jeden pochodzi z epoki osmańskiej i ma brytyjskie wpływy architektoniczne.

Przestrzeń dla archiwów i wystaw

Drugi dom ma zostać otwarty w przyszłym miesiącu jako stała przestrzeń wystawiennicza. Jego pierwszą ekspozycją ma być pierwsza indywidualna wystawa w Kurdystanie kurdyjskiego artysty żyjącego na wygnaniu. Kolejne dwa obiekty zostaną przeznaczone na pracownie i długoterminowe programy edukacyjne w dziedzinach sztuki, dziedzictwa kulturowego i sektora kultury.

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Domy opustoszały w 2012 roku, gdy władze regionalne rozpoczęły prace nad zagospodarowaniem terenu wokół cytadeli. Plan zawieszono dwa lata później, po pojawieniu się ISIS, a od tego czasu budynki nie były wykorzystywane.

Digitalizacja zagrożonych zbiorów

Renowacja opiera się na wcześniejszych działaniach KCAC na rzecz ochrony zagrożonych zbiorów w irackim Kurdystanie. W 2024 roku centrum uruchomiło mobilny projekt archiwalny: skanery w furgonie Toyota przewożono między wioskami, szkołami religijnymi i prywatnymi bibliotekami, aby digitalizować materiały i publikować je online w otwartym dostępie.

Do takich zbiorów należą dokumenty polityczne, rękopisy religijne, osobiste dzienniki, materiały astrologiczne i współczesne publikacje drukowane. Część z nich podczas konfliktów ukrywano pod ziemią. KCAC współpracuje także z Biblioteką Brytyjską i Uniwersytetem w Exeter nad katalogowaniem rękopisów z biblioteki Ministerstwa Fundacji Religijnych w Sulajmanijji. Inicjatywa ma sprawić, że zbiór ten stanie się pierwszą kurdyjską biblioteką reprezentowaną w systemie katalogowym Biblioteki Brytyjskiej.

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