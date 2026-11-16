18 listopada w stoczni Baltic Workboats w Nasvie na estońskiej wyspie Sarema zaplanowano wodowanie eksperymentalnej 45-metrowej jednostki wojskowej EUROGUARD. Poinformował o tym ERR News.

Największa jednostka wojskowa niepodległej Estonii

Członek zarządu Baltic Workboats AS Ahto Pärl oświadczył, że EUROGUARD stanie się największą jednostką wojskową zbudowaną w Estonii po odzyskaniu przez nią niepodległości. Projektowi przewodzi Estonia, a uczestniczy w nim dziesięć krajów europejskich i 27 partnerów przemysłowych.

Łączny budżet projektu wynosi 95 mln euro. Z tej kwoty 65 mln euro zapewnił Europejski Fundusz Obronny.

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Autonomiczna nawigacja i operacje morskie

Jednostka jest tworzona jako eksperymentalna platforma dla następnej generacji europejskich statków. Jej konstrukcja przewiduje możliwość autonomicznej nawigacji i zdalnego sterowania z brzegu.

EUROGUARD jest przeznaczony do obserwacji morskiej, operacji przeciwminowych, ochrony infrastruktury krytycznej oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych. Jednostka została zaprojektowana z myślą o prędkości co najmniej 20 węzłów, zasięgu nie mniejszym niż 2 tys. mil morskich i przebywaniu na morzu do dziesięciu dni.

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