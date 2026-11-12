W Estonii około 600–650 firm pozostawiło niezapłacone około 233 mln euro w ciągu trzech i pół roku. Informuje o tym ERR News, powołując się na Signe Viimsalu, szefową służby ds. niewypłacalności przy estońskim Urzędzie Ochrony Konkurencji. Jak podkreśliła, dane opublikowano w związku z rozpowszechnianiem się schematów z udziałem tzw. firm feniksów.

Jak działa schemat

Schemat, który w Estonii nazywa się „grzebaniem firmy”, polega na przeniesieniu działalności do nowego podmiotu prawnego. Poprzednia firma staje się niewypłacalna, a jej długi nie przechodzą na następcę. Problematyczne firmy mogą być przekazywane nominalnym kierownikom, rejestrowane za granicą lub pozostawiane pod adresami, pod którymi zarejestrowane są setki firm-dłużników.

Według Viimsalu w estońskim rejestrze przedsiębiorstw figuruje ponad 300 tys. prywatnych firm, a około 20% z nich ma pewne problemy. Kolejne 20 tys. osób prawnych nie ma żadnego członka zarządu, który mógłby reprezentować firmę, sprawować nad nią nadzór lub złożyć wniosek o upadłość.

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Tysiące firm pod jednym adresem

Zgodnie z danymi publicznymi z rejestru usunięto 1261 firm powiązanych z adresem przy alei Rävala w centrum Tallinna; wiąże się z nimi około 13 mln euro długu podatkowego. Pod adresem Sepapaja 6 w dzielnicy Lasnamäe zarejestrowano ponad 5 tys. firm. Kolejne 1185 firm, według ERR News, formalnie działa z trzypokojowego mieszkania przy ulicy Sakala w centrum Tallinna.

Zarządca masy upadłościowej Villjar Käahari opisał typową kolejność działań: długi podatkowe, postępowania egzekucyjne i niezłożone roczne sprawozdania, po których zmieniają się skład zarządu, adres, właściciel i beneficjent rzeczywisty. Przedstawiciele służby ds. niewypłacalności oraz zarządcy masy upadłościowej zaznaczają, że przekazanie zadłużonej firmy innej osobie nie usuwa odpowiedzialności, a opłata państwowa za złożenie wniosku o upadłość jest niższa.

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