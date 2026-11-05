W Estonii Inspekcja Pracy poinformowała o gwałtownym wzroście liczby sporów pracowniczych: w pierwszych 10 miesiącach roku do komisji ds. sporów pracowniczych wpłynęły 2593 wnioski. Dla porównania, w analogicznym okresie 2022 roku takich wniosków było 1516, informuje ERR News.

Obciążenie komisji

Inspekcja ma ośmiu przewodniczących komisji ds. sporów pracowniczych — tyle samo co co najmniej w ciągu ostatniej dekady. Według wyliczeń dyrektorki generalnej urzędu Kairi Saarep na jednego przewodniczącego przypadają 324 wnioski, podczas gdy za roczną graniczną liczbę spraw do rozpatrzenia uznała ona 300.

Estońskie prawo przewiduje rozpatrywanie sporów pracowniczych w ciągu 45 dni kalendarzowych. Saarep ostrzegła, że niezdolność komisji do dotrzymania tego terminu może pozbawić procedurę jej głównego celu — bycia szybką i prostą alternatywą dla postępowania sądowego. Inspekcja zabiega o finansowanie jeszcze jednego stanowiska przewodniczącego komisji.

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Bardziej złożone wnioski i dokumenty tworzone przez SI

Wśród przyczyn wzrostu liczby i złożoności spraw urząd wymienia niepewną sytuację gospodarczą oraz wzrost liczby sporów dotyczących zwolnień. Prawie jedna czwarta wszystkich spraw dotyczy obywateli państw trzecich, czyli krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie wnioski często wiążą się z niewypłacaniem wynagrodzeń i trudnościami w gromadzeniu dowodów.

Dodatkowe obciążenie powoduje wykorzystywanie sztucznej inteligencji przy przygotowywaniu wniosków. Według Saarep typowy wniosek może liczyć jedną lub dwie strony A4, jednak dokumenty stworzone z pomocą SI mają czasem od 50 do ponad 100 stron. Komisje muszą przeanalizować całą tę objętość przed rozprawą.

Minister gospodarki i przemysłu Liina Vahtras ma odwiedzić Inspekcję Pracy w poniedziałek, aby omówić możliwe rozwiązania. Wśród wariantów jest finansowanie jeszcze jednego stanowiska przewodniczącego komisji lub inne środki mające zmniejszyć obciążenie.

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