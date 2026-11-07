W Estonii prawie 110 700 osób znajduje się na listach pacjentów bez stałego lekarza rodzinnego. W ciągu czterech lat liczba ta wzrosła z 72 500, wynika z analizy Państwowego Urzędu Kontroli, o której informuje ERR News.

Oczekuje się, że liczba lekarzy rodzinnych przechodzących na emeryturę przewyższy napływ nowych specjalistów. Średni wiek lekarzy rośnie, a ponad połowa osób prowadzących listy pacjentów ma już 60 lat lub więcej. Zdaniem Państwowego Urzędu Kontroli Ministerstwo Spraw Społecznych powinno opracować system uwzględniający długoterminowy niedobór kadr, ponieważ problemu nie da się rozwiązać wyłącznie przez kształcenie nowych medyków.

Spory dotyczące modelu

Szefowa Estońskiego Stowarzyszenia Medycznego Katrin Rehema uważa, że model, w którym każdy pacjent jest przypisany do własnego lekarza rodzinnego, nie działa już właściwie. Proponuje ona ponowne przeanalizowanie podziału obowiązków i przekazanie zadań niemedycznych pielęgniarkom, asystentom oraz innemu personelowi pomocniczemu.

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Minister spraw społecznych Carmen Joller, która sama jest lekarzem rodzinnym, nie zgadza się z koniecznością zmiany modelu. Powołuje się na badania, według których długotrwałe relacje pacjenta z lekarzem rodzinnym wiążą się z lepszym zdrowiem i dłuższą oczekiwaną długością życia.

Rozmieszczenie lekarzy i kształcenie kadr

Szefowa Estońskiego Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych Elle-Mall Sadak oświadczyła, że problem polega nie tyle na ogólnej liczbie wykwalifikowanych lekarzy, ile na ich rozmieszczeniu. W kraju pracuje prawie 900 wykwalifikowanych lekarzy rodzinnych dla około 780 list pacjentów, jednak niektórzy medycy prowadzą kilka list lub pracują w niepełnym wymiarze czasu.

Estoński parlament rozpatruje projekt ustawy o specjalnych środkach dla obszarów ryzyka i regionów kryzysowych. Może on umożliwić tymczasowe alternatywne formaty pracy, w tym obecność lekarza przez trzy lub cztery dni w tygodniu oraz częściową pracę zdalną. W tym roku rekordowe 46 osób rozpoczęło rezydenturę z medycyny rodzinnej, jednak kształcenie takiego lekarza trwa cztery lata.

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