W Estonii prawie 10% potrzeb w zakresie opieki medycznej nie ma finansowania — to około 300 tys. przypadków leczenia. Poinformował o tym nowy szef Północnoestońskiego Centrum Medycznego Jarno Habicht, jak podaje ERR News.

Jak zaznaczył, ważne jest uwzględnienie, których dokładnie pacjentów to dotyczy, gdzie mieszkają i jakich usług medycznych potrzebują. Habicht wyraził zaniepokojenie dostępnością leczenia, powołując się na najnowszy raport estońskiego Państwowego Urzędu Kontroli. Wskazano w nim, że kraj nadal ma poważne problemy z dostępem do usług medycznych, a czas oczekiwania przekracza ustalone normy.

Koszty rosną szybciej niż dostępność usług

Finansowanie estońskiego systemu ochrony zdrowia wzrosło od 2019 roku o 70%, jednak liczba wizyt pacjentów spadła. Habicht wyjaśnił, że część środków jest przeznaczana na technologie medyczne, modernizację infrastruktury, sprzęt i wynagrodzenia personelu.

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Jednocześnie drożeje samo leczenie: na koszty szpitali wpływają ceny energii i innych zasobów, a także dostawy leków. Jak stwierdził szef centrum medycznego, podwyżki wynagrodzeń są również potrzebne, aby pracownicy ochrony zdrowia nie wyjeżdżali do krajów oferujących wyższe płace, w tym do Finlandii i Norwegii.

Kolejki do lekarzy rodzinnych

W ostatnich dniach audyt poinformował również, że prawie 110,7 tys. osób w Estonii znajduje się na listach oczekujących bez stałego lekarza rodzinnego. Cztery lata temu takich osób było 72,5 tys. Oczekuje się, że liczba lekarzy przechodzących na emeryturę będzie przewyższać liczbę nowych specjalistów, a ponad połowa lekarzy rodzinnych prowadzących listy pacjentów ma już 60 lat lub więcej.

Audyt stwierdził, że obecny model finansowania ochrony zdrowia jest niezrównoważony. Minister spraw społecznych Carmen Joller oświadczyła, że potrzebne jest dodatkowe finansowanie, podkreślając, iż środki muszą trafiać do pacjenta. Była minister Riina Sikkut uważa, że polityczna decyzja o zwiększeniu wpływów podatkowych na ochronę zdrowia jest nieunikniona.

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