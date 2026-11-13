Szkoły zawodowe w Estonii otrzymują około dwa razy mniej finansowania na jednego ucznia niż placówki kształcenia ogólnego. Z powodu braku środków nie mogą one w odpowiednim czasie zastępować przestarzałego wyposażenia nowoczesnymi robotami, dronami i symulatorami, potrzebnymi do przygotowania uczniów do pracy, informuje ERR News.

Udział wydatków się zmniejsza

Aulika Riisenberg, doradczyni w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Zawodowego estońskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, oświadczyła, że na kształcenie zawodowe przypada około 5,5% całkowitych wydatków kraju na edukację. Według niej udział ten z czasem się zmniejszał.

Raini Jõks, dyrektor Tartuńskiego Kolegium Zawodowego VOCO, zaznaczył, że placówki nie muszą tworzyć zakładów produkcyjnych w każdej szkole, lecz potrzebują nowoczesnego sprzętu dydaktycznego — robotów, dronów i symulatorów. Kolegium już zmniejszyło liczbę godzin zajęć stacjonarnych i zwiększyło udział samodzielnej nauki, aby nie przekroczyć budżetu na wynagrodzenia nauczycieli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Jõksa niedobór finansowania już wpłynął na organizację nauczania. Poinformował on również, że w tym roku liczba uczniów w VOCO stała się najwyższa od dekady, jednak wyrażali oni niezadowolenie z konieczności samodzielnego pokrywania części kosztów odzieży roboczej lub materiałów dydaktycznych.

Potrzeba aktualizacji programów

Riisenberg podkreśliła, że zmiany na rynku pracy oraz upowszechnianie się nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, wymagają aktualizacji treści programów zawodowych i podejść do nauczania. Pracownicy tradycyjnych branż, w tym krawiectwa, budownictwa i naprawy samochodów, coraz częściej potrzebują umiejętności cyfrowych oraz wiedzy o nowych technologiach.

Ott Pärna, kierownik Tallińskiego Kolegium Technologicznego Techno TLN, oświadczył, że placówki kształcenia praktycznego potrzebują znacznych dodatkowych inwestycji w modernizację pomieszczeń dydaktycznych i pozyskanie nauczycieli, zwłaszcza matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technologicznych. Zaznaczył również, że około 70% absolwentów szkoły podstawowej w Estonii kontynuuje naukę w ogólnokształcącej szkole ponadpodstawowej, podczas gdy zbyt mało uczniów wybiera kształcenie zawodowe.

Czytaj nas na