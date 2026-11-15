W estońskim Viimsi, na północ od Tallinna, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Łotwy, informuje ERR News.

Próbę ataku udaremniła ochrona

Według estońskiej prokuratury do incydentu doszło w sobotę, 14 listopada, o godz. 3:06. Ochrona Threod Systems interweniowała i udaremniła próbę ataku, a firma nie poniosła znacznych szkód.

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego KAPO oraz Departamentu Policji i Straży Granicznej. Threod Systems produkuje dalekosiężne drony rozpoznawcze i uderzeniowe.

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KAPO oświadczyła, że operację koordynowała Rosja

Dyrektor generalny KAPO Margo Palloson oświadczył, że kontrwywiad potwierdził udział Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w próbie ataku. Według niego operację koordynował rosyjski zarząd wywiadu wojskowego GRU.

We wrześniu w Tallinnie informowano o pożarze w biurze wykonawcy obronnego Milrem. Uznano go za prawdopodobne podpalenie dokonane na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. ERR News zaznacza również, że w ostatnich miesiącach celami ataków stawały się także inne przedsiębiorstwa europejskiego przemysłu obronnego.

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