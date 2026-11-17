W Estonii odnotowuje się wzrost liczby przypadków świerzbu: lekarka rodzinna Piret Rospu stwierdziła, że sytuacja zbliża się do rozmiarów epidemii. Medycy w całym kraju zgłaszają wiele przypadków, w tym w całych rodzinach i grupach osób, informuje ERR News.

Świerzb przenosi się przez bliski kontakt

Świerzb często dotyka dzieci w wieku przedszkolnym i inne dzieci. Według Rospu choroba ta nie jest oznaką złej higieny ani ubóstwa, ponieważ przenosi się przez bliski kontakt. Lekarka wezwała rodziców, aby informowali szkolne pielęgniarki lub nauczycieli o podejrzeniu świerzbu, aby inne rodziny mogły obserwować ewentualne objawy.

Leczenie powinni przejść nie tylko członkowie rodziny chorego, lecz także wszyscy, którzy mieli z nim bliski kontakt, nawet jeśli mieszkają osobno. Dotyczy to w szczególności niań, partnerów lub partnerów do zapasów. Jednym z częstych miejsc zmian są przestrzenie między palcami, a do przeniesienia może dojść między innymi wtedy, gdy ludzie trzymają się za ręce.

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Dlaczego leczenie nie zawsze działa

Według lekarki pacjenci często zwracają się o pomoc medyczną dopiero wtedy, gdy środki dostępne bez recepty nie przyniosły rezultatu lub objawy powróciły. Dokładna przyczyna niepowodzeń leczenia nie została ustalona: roztocza mogły stać się bardziej odporne na leki lub pacjenci mogą nie stosować się do instrukcji.

Walkę ze świerzbem utrudnia długi okres inkubacji. Ludzie mogą leczyć tylko tych, którzy mają już objawy, podczas gdy inni bliscy kontakty mogli się zarazić, ale jeszcze nie odczuwać swędzenia. Aby zapobiec ponownemu zakażeniu, należy dokładnie czyścić odzież, pościel, meble tapicerowane i dziecięce zabawki. Rospu podkreśliła, że wszystkie bliskie kontakty osoby zakażonej muszą rozpocząć stosowanie kremu leczniczego tego samego dnia.

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