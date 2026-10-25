Komisja Służby Cywilnej Eswatini uznała pomocniczkę regionalnego rejestratora stanu cywilnego Nonglanglę Malambe za winną nieuczciwości i korupcji w sprawie bezprawnego wystawienia dokumentów na nazwisko cudzoziemca Vusimiziego Dlaminiego. Dokumenty są powiązane z Vusimizim „Catem” Matlalą, informuje TimesLIVE.

Fałszywe dane o matce

Z ustaleń komisji wynika, że 12 lutego 2024 roku Malambe wystawiła akt urodzenia Eswatini dla Vusimiziego Dlaminiego bez wymaganych przez prawo podstawowych dokumentów. W rejestrze fałszywie wskazała miejscową mieszkankę Thembi Christinę Zulu jako matkę tego cudzoziemca.

20 lutego 2024 roku, osiem dni później, urzędniczka wydała na to samo nazwisko krajowy dokument tożsamości, omijając ustalone procedury rejestracji stanu cywilnego. Komisja ustaliła, że Malambe wykorzystała swoje stanowisko służbowe i własne konto, aby wprowadzić fałszywe dane o rodzicach.

Podczas postępowania dyscyplinarnego Malambe początkowo nie przyznawała się do winy, lecz później przyznała się do nieprawidłowości. Komisja odrzuciła wersję o błędzie administracyjnym i uznała, że wystawienie dokumentów było zaplanowanym schematem.

Weryfikacja po zapytaniu Interpolu

Proceder wykryto po pilnym zapytaniu Interpolu dotyczącym numeru dokumentu tożsamości Eswatini wydanego na nazwisko Vusimiziego Dlaminiego. Według zeznań zastępcy krajowego rejestratora Phatizwe Hlatshwayo, zapytanie dotyczyło osoby zatrzymanej i oskarżonej w Republice Południowej Afryki.

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Hlatshwayo sprawdził numer w systemie i ustalił, że dokument nie był stary: został niedawno przetworzony przez użytkownika X1003. Dalszy audyt powiązał to konto z Malambe.

Weryfikacja danych Thembi Christiny Zulu wykazała, że Vusimizi nie był wymieniony wśród jej dzieci. Zulu powiedziała komisji, że zgubiła swój dokument tożsamości w klinice podczas badania lekarskiego i nie rejestrowała w 2024 roku żadnego dokumentu tożsamości dla innej osoby.

Oświadczenia dotyczące Matlali

Matlala wcześniej zaprzeczał przed południowoafrykańską komisją parlamentarną, że posiada dokument tożsamości Eswatini lub posługuje się nazwiskiem Dlamini. Twierdził również, że śledczy podrzucili na jego telefon zdjęcie dokumentu.

Jednocześnie szef wywiadu kryminalnego RPA Dumisani Khumalo powiedział komisji, że analiza kryminalistyczno-techniczna wykazała, iż zdjęcie dokumentu tożsamości było częścią prywatnej korespondencji Matlali z jego żoną. Strona oskarżenia twierdzi, że Matlala używał tego dokumentu, aby podawać się za księcia Eswatini podczas wynajmu luksusowego domu w rejonie Waterkloof Ridge w Pretorii.

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