Naukowcy z Uniwersytetu w Osace w Japonii bezpośrednio zaobserwowali nietypowy stan elektronowy na granicy między jednoatomową warstwą materiału a metalem. Chodzi o stan ciężkofermionowy, w którym elektrony zachowują się tak, jakby miały znacznie większą masę. O wynikach pracy informuje ScienceDaily.

Jednoatomowa warstwa na miedzi

Do eksperymentu naukowcy stworzyli kontrolowaną jednoatomową warstwę iterbu i miedzi — YbCu₂ — na powierzchni kryształu miedzi. Właściwości elektronowe granicy między tą warstwą a podłożem badali za pomocą promieniowania synchrotronowego.

Pomiary wykazały, że elektrony zlokalizowane w ultracienkiej warstwie oddziałują z ruchomymi elektronami przewodnictwa w miedzianym podłożu. To właśnie to oddziaływanie wywołało ciężkofermionowe zachowanie elektronów.

Dwa różne stany

Eksperyment ujawnił dwa stany ciężkofermionowe. Jeden z nich występował głównie w dwuwymiarowej warstwie atomowej, a drugi rozciągał się poza nią — do trójwymiarowego kryształu miedzi. Drugi stan stał się pierwszym bezpośrednim dowodem zachowania ciężkofermionowego powstałego w wyniku oddziaływania poprzez taki interfejs między materiałami.

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Autorzy powiązali ten efekt z hybrydyzacją zlokalizowanych elektronów 4f iterbu w warstwie atomowej oraz ruchomych elektronów przewodnictwa w miedzianym podłożu. Wyniki pokazują, że łączenie materiałów o różnych właściwościach elektronowych może tworzyć stany kwantowe, których żaden z komponentów osobno nie wykazuje.

Możliwości dla materiałów kwantowych

Stany ciężkofermionowe wiąże się z nietypowymi efektami kwantowymi, w tym z niekonwencjonalną nadprzewodnością. Naukowcy uważają, że granice między ultracienkimi warstwami a podłożami mogą stać się narzędziem do tworzenia i kontrolowania takich stanów. Kolejne badania mogą koncentrować się na zmianie struktur interfejsów, orbitali elektronowych i wzorów moiré powstających podczas nakładania struktur atomowych.

Praca została opublikowana w czasopiśmie Communications Materials.

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