W powiecie Imsil w prowincji Północna Chŏlla w Korei Południowej rozpoczął się 11. festiwal przygotowywania kimchi. Wydarzenie odbywa się w parku tematycznym Imsil Cheese Theme Park przed tradycyjnym sezonem kimjang, czyli okresem przygotowywania kimchi na chłodne miesiące, podaje Korea Herald.

Udział zarejestrowało 300 zespołów

Festiwal zorganizował powiat Imsil we współpracy z Imsil N Seasoning Village. Rozpoczął się w piątek o 10:30 i potrwa do niedzieli. Do udziału w warsztatach przygotowywania kimchi z wyprzedzeniem zarejestrowało się około 900 osób w 300 zespołach.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wcześniej soloną kapustę i przygotowane przyprawy. Odwiedzający mogą samodzielnie przygotować kimchi i zabrać gotowy produkt do domu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tradycja przygotowywania kimchi

Kimjang to tradycyjna koreańska praktyka przygotowywania dużych ilości kimchi późną jesienią lub na początku zimy. Rodziny, krewni i sąsiedzi zbierają się razem, aby przygotowywać i dzielić się kimchi, jedną z podstawowych potraw kuchni koreańskiej.

Program festiwalu obejmuje także konkursy wokalne, losowania nagród i stoiska gastronomiczne, na których podawane jest świeżo przygotowane kimchi z gotowaną wieprzowiną. Przedstawiciel powiatu Imsil oświadczył, że wydarzenie ma promować lokalne produkty oraz zapewniać stabilne możliwości sprzedaży i dochody miejscowym rolnikom.

Czytaj nas na