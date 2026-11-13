W Indiach, w dystrykcie Dindori w centralnym stanie Madhya Pradesh, 35-letni Rajendra Barautiya zmarł po wybuchu domowej roboty urządzenia, które przekazano mu jako rasgullę. CBS News informuje, powołując się na policję.

Wybuch przy ognisku

Do incydentu doszło we wtorek, gdy Barautiya przebywał przy ognisku wraz z innymi mieszkańcami wsi. Według policji jeden mężczyzna przyniósł urządzenie, a drugi przekazał je poszkodowanemu, nazywając je rasgullą.

Rasgulla to miękki, okrągły indyjski deser w syropie cukrowym, który tradycyjnie je się w całości. Policja zidentyfikowała mężczyznę, który przekazał urządzenie, jako Rambhagata Barautiyę. Według The New Indian Express nazwał on przedmiot rasgullą.

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Policjantka Rekha Singh powiedziała AFP, że urządzenie eksplodowało w ustach mężczyzny. Barautiya trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jednak zmarł.

Urządzenia przeciwko dzikom

W niektórych społecznościach wiejskich takie domowej roboty urządzenia są wykorzystywane do zabijania dzików. Wykonuje się je z kulek ciasta wypełnionych prochem, który często pochodzi z fajerwerków lub kamieniołomów. Są przeznaczone do wybuchu, gdy zwierzę ugryzie przynętę, i mogą przypominać rasgullę.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i postawiła im zarzut zawinionego spowodowania śmierci niekwalifikującego się jako zabójstwo. Według Singh śledczy ustalają, czy istniał zamiar zabicia Barautiyi, czy też chodziło o żart.

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