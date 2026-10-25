W Nowym Delhi w Indiach mnich BAPS Brahmavihari Swami podczas szczytu NDTV World pochwalił indyjskiego pilota flydubai Smita Machchhara za jego działania podczas prawdopodobnej próby uprowadzenia samolotu. Swami oświadczył, że pilot pomógł chronić pasażerów i, jego zdaniem, uosabia człowieczeństwo.

Ocena działań pilota

Jak podaje NDTV World, Brahmavihari Swami powiedział, że za każdym razem, gdy słyszy nazwisko pilota, odczuwa silne emocje. Uważa, że działania Machchhara uratowały życie i mogły zapobiec poważnym międzynarodowym konsekwencjom.

Swami jest starszym mnichem i rzecznikiem hinduskiej organizacji duchowej Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, a także kieruje świątynią BAPS Hindu Mandir w Abu Zabi. Poinformował, że za pilota się modlono, i wyraził zamiar przeprowadzenia w świątyni specjalnej ceremonii dla Machchhara, jego rodziny i bliskich, gdy będzie mógł przyjechać.

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Incydent na locie do Tel Awiwu

Według publikacji 30 września Machchhar doznał ciężkich obrażeń podczas incydentu z drugim pilotem na rejsie flydubai FZ1073 z Dubaju do Tel Awiwu. Na pokładzie było 174 pasażerów. NDTV World pisze, że po incydencie w kokpicie pilot, mimo obrażeń, zdołał otworzyć drzwi kokpitu. Umożliwiło to pasażerom i członkom załogi powstrzymanie drugiego pilota oraz zapobieżenie możliwemu uprowadzeniu samolotu.

Samolot awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie pasażerowie bezpiecznie dotarli do Izraela. Według NDTV World Machchhar jest leczony w szpitalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Premier Izraela Binjamin Netanjahu zaprosił pilota do udziału w obchodach Dnia Niepodległości Izraela, a prezydent Icchak Herzog wcześniej zaprosił go do kraju, aby wręczyć mu prezydencką nagrodę za cywilne bohaterstwo.

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