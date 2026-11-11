Indie omawiają modernizację farm wiatrowych ze wzrostem mocy o 50% — OilPrice

W Indiach producenci turbin wiatrowych rozmawiają z władzami stanowymi i federalnymi o planie zastąpienia przestarzałych instalacji wiatrowych nowocześniejszymi modelami o większej mocy. Takie podejście ma zwiększyć moc obiektów bez konieczności pozyskiwania dodatkowych gruntów, informuje OilPrice.

Wymiana starych turbin

Według Adityi Pyasiego, dyrektora generalnego Indyjskiego Stowarzyszenia Producentów Turbin Wiatrowych, nowoczesne instalacje mogą zastąpić stare i mniej wydajne turbiny o łącznej mocy 8 GW. Stowarzyszenie szacuje, że modernizacja takich obiektów może zwiększyć ich zainstalowaną moc o niemal 50%.

Oprócz wzrostu mocy modernizacja ma ograniczyć potrzebę nabywania nowych gruntów pod projekty energetyki wiatrowej.

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Rozwój energetyki wiatrowej

Indie zwiększają moce energetyki wiatrowej i słonecznej. W 2025 roku kraj uruchomił rekordowe 6,3 GW nowych mocy wiatrowych. W 2026 roku wolumen nowych instalacji ma według oczekiwań osiągnąć 8 GW, a do 2030 roku roczne przyrosty mogą wzrosnąć do około 14 GW, powiedział Girish Tanti, wykonawczy wiceprzewodniczący producenta turbin Suzlon Energy.

Minister nowej i odnawialnej energii Pralhad Joshi oświadczył w sierpniu, że Indie osiągnęły poziom 300 GW zainstalowanych mocy energetycznych ze źródeł niekopalnych i pewnie zmierzają do celu 500 GW do 2030 roku. Kraj planuje również zobowiązać państwowe spółki energetyczne do rozbudowy mocy magazynowania energii, aby ograniczyć redukcję produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

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