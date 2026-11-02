W Indiach władze rozpoczęły ewakuację ludności ze wschodniego wybrzeża przed spodziewanym wejściem na ląd silnego cyklonu Murasu. Ewakuowano już około 2 tys. osób, a ewakuację kolejnych około 30 tys. osób dopiero zaplanowano, informuje Channel NewsAsia.

Plany ewakuacji

Dyrektor zarządzający Urzędu Zarządzania Skutkami Katastrof stanu Andhra Pradesh Prakhar Jain oświadczył, że ewakuacja trwa. Według prognozy Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego Murasu ma wejść na ląd we wczesnych godzinach wtorku.

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Prognoza dla południowego wschodu

Cyklon Murasu uformował się nad Zatoką Bengalską — jednym z głównych regionów powstawania cyklonów tropikalnych, które powodowały niebezpieczne sztormy na wschodnim wybrzeżu Indii. Meteorolodzy prognozują, że najbardziej na skutek złej pogody mogą ucierpieć stany Tamil Nadu i Andhra Pradesh w południowo-wschodniej części kraju.

Oczekuje się, że Murasu będzie mniej intensywny niż cyklon Arnab, który uderzył w region w poprzednim tygodniu. W wyniku Arnabu zginęło sześć osób, a dziesiątki domów i upraw zostały zniszczone.

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