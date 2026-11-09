We wrześniu w Indiach ponad połowa sprzedanych nowych trójkołowych pojazdów była elektryczna, co umocniło pozycję kraju jako największego na świecie rynku elektrycznych autoriksz. Poinformował o tym The Express Tribune. Udział modeli elektrycznych wśród nowych trójkołowców przekroczył 50%, podczas gdy w przypadku samochodów osobowych wyniósł około 8,5%, a pojazdów dwukołowych — 11,6%.

Produkcja przyspiesza

Według gazety w indyjskiej fabryce elektryczny pojazd trójkołowy zjeżdża z linii produkcyjnej co 90 sekund. W zakładzie Mahindra Last Mile Mobility pracownicy i roboty instalują ogniwa w pakietach akumulatorowych, montują panele nadwozia na metalowych ramach i mocują koła, starając się zaspokoić popyt.

Dyrektor generalna Mahindra LMM Suman Mishra oświadczyła, że w ciągu ostatnich pięciu lat udział pojazdów elektrycznych w firmie wzrósł sześciokrotnie. Jak powiedziała, w ciągu ostatnich dwóch lat przejście na modele elektryczne przyspieszyły rządowe dotacje, poprawa jakości pojazdów i spadek kosztów eksploatacji.

Oszczędności dla kierowców

Elektryczne riksze pojawiły się na ulicach Nowego Delhi ponad dziesięć lat temu. Początkowo często składano je w przydrożnych warsztatach, montując chińskie akumulatory do zmodyfikowanych trójkołowych rowerów. Obecnie pojazdy te wypierają część rynku trójkołowców z silnikami na paliwa kopalne.

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Kierowca z Hajdarabadu Afroz Alam, który w tym roku przeszedł z modelu gazowego na elektryczny, powiedział, że koszty ładowania pozwalają mu oszczędzać kilkaset rupii dziennie i spłacać kredyt za droższy pojazd elektryczny. Indyjski ośrodek analityczny CEEW w 2025 roku ocenił, że trójkołowce benzynowe mają w całym okresie użytkowania ponad dwukrotnie wyższy koszt na kilometr niż elektryczne.

Problemy z ładowaniem i dostawami

Rozpowszechnienie elektrycznych riksz w kraju jest nierównomierne. Są one szeroko obecne między innymi w Lucknow, jednak w Mumbaju jest ich znacznie mniej z powodu braku miejsc parkingowych i infrastruktury ładowania. Dodatkowym problemem stały się łańcuchy dostaw: w ubiegłym roku Chiny ograniczyły eksport magnesów ziem rzadkich do silników elektrycznych, przez co kilku indyjskich producentów samochodów ograniczyło lub wstrzymało produkcję.

Nowe Delhi stymuluje lokalną produkcję, w tym ogniw akumulatorowych, które są głównie importowane z Chin i Korei Południowej. Suman Mishra poinformowała, że dwóch uczestników rynku zbliżyło się już do komercyjnej produkcji takich ogniw w Indiach.

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