W Indiach kupujący złoto przed świętem Dipawali wybierają lżejszą biżuterię i wymieniają stare wyroby na nowe z powodu wysokich cen metalu. Według Channel NewsAsia Światowa Rada Złota oczekuje, że całkowity popyt na złoto w kraju w 2026 roku spadnie do najniższego poziomu od sześciu lat.

Mniej gramów w zakupach

Złoto w Indiach jest tradycyjnie kupowane podczas świąt i wesel, ponieważ uważa się je za symbol dobrobytu i długoterminową inwestycję. Jednak jubilerzy informują, że kupujący zmniejszają wagę nabywanych wyrobów. Aditya Modak, dyrektor operacyjny sieci PN Gadgil & Sons, zaznaczył, że ludzie nie przestali kupować biżuterii, ale zmniejszyli wielkość zakupów w gramach.

Światowa cena złota spadła po styczniowym szczycie, który wyniósł niemal 5 600 dolarów za uncję, jednak według publikacji metal nadal jest notowany na poziomie około 4 000 dolarów za uncję. Dla indyjskich kupujących złoto drożeje również z powodu osłabienia rupii.

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Cło i spadek popytu na biżuterię

W maju rząd Indii podniósł cło importowe na złoto z 6% do 15%, aby ograniczyć import i zmniejszyć odpływ walut obcych. Według szacunków Światowej Rady Złota krajowe ceny fizycznego złota wzrosły po tym o około 4–6%.

Od lipca do września popyt na złotą biżuterię w Indiach zmniejszył się o 20% rok do roku pod względem wagi — do nieco poniżej 100 ton. Jednocześnie wydatki na takie wyroby wzrosły w tym okresie o 16% i osiągnęły 1,49 bln rupii, czyli 16 mld dolarów, z powodu wyższych cen.

Oczekiwania wobec sezonu świątecznego

Sachin Jain, regionalny dyrektor wykonawczy Światowej Rady Złota w Indiach, oświadczył, że spadek notowań może zachęcić do zakupów inwestorów, którzy nie kupili złota na początku roku. Rada oczekuje również, że zakupy świąteczne i weselne wesprą popyt w czwartym kwartale, choć wysokie ceny mogą nadal ograniczać wagę kupowanej biżuterii.

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