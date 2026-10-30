W stanie Uttarakhand na północy Indii rozbił się helikopter, na którego pokładzie znajdowało się sześć osób, w tym pięciu pielgrzymów. W pobliżu wsi niedaleko miasta Joshimath w dystrykcie Chamoli trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Stan osób znajdujących się na pokładzie jest obecnie nieznany, informuje BBC News.

Helikopter wystartował z Badrinath

Według premiera stanu Uttarakhand Puszkara Singha Dhamiego do górskiego rejonu skierowano zespoły ratunkowe. Helikopter miał wystartować w piątek po południu z Badrinath, jednego ze świętych hinduistycznych miejsc pielgrzymkowych, po czym utracono z nim łączność.

Przyczyny katastrofy dotąd nie ustalono. Do incydentu doszło podczas ulewnych opadów i przy słabej widoczności. Indyjski Departament Meteorologiczny wydał dla tego rejonu pomarańczowy alert z powodu burz, gradu i silnego wiatru.

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W operację zaangażowano służby ratunkowe

Dhami oświadczył, że w operacji uczestniczą administracja dystryktu, departament zarządzania skutkami klęsk żywiołowych oraz Państwowe Siły Reagowania Kryzysowego. Polecił także ewakuować na leczenie wszystkich, którzy odnieśli ciężkie obrażenia.

Uttarakhand to himalajski stan graniczący z Chinami i Nepalem, który co roku przyciąga miliony pielgrzymów. Badrinath jest częścią szlaku pielgrzymkowego Char Dham wraz z Kedarnath, Gangotri i Yamunotri. Transport helikopterowy na tej trasie stał się popularny wśród pielgrzymów, którzy chcą uniknąć trudnych górskich wędrówek.

W czerwcu 2025 roku w katastrofie helikoptera z pielgrzymami w pobliżu Kedarnath zginęło siedem osób. Kolejne siedem osób zginęło w katastrofie na tym samym szlaku pielgrzymkowym w październiku 2022 roku. W sezonie pielgrzymkowym 2025 informowano również o kilku innych wypadkach helikopterów, po których władze lotnicze zaostrzyły kontrole bezpieczeństwa i ograniczyły część lotów.

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