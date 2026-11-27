Indyjska policja poinformowała o wykryciu w pobliżu Delhi międzynarodowej sieci cyberoszustw i handlu ludźmi. W Noidzie funkcjonariusze, według ich danych, uratowali 92 obywateli Indonezji i 72 obywateli Malezji. Ludzi rzekomo zwabiano do kraju obietnicami dobrze płatnej pracy w sektorze IT.

Paszporty miały być odbierane

Jak informuje BBC News, proceder wykryto po tym, jak jednemu z pracowników z Malezji udało się uciec i opowiedzieć o jego funkcjonowaniu. Dziesiątki cudzoziemców oświadczyły, że po przybyciu do Indii odbierano im paszporty i przetrzymywano ich wbrew ich woli w Noidzie, przedmieściu Delhi, gdzie działają firmy IT i centra obsługi telefonicznej.

Według policji zamiast obiecanej pracy i wysokich wynagrodzeń ludzi zmuszano do udawania kobiet w internecie. Mieli oni zachęcać potencjalne ofiary do korzystania z fałszywych platform inwestycyjnych.

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Policja poinformowała o zabezpieczeniu sprzętu

Jak przekazała policja, w związku ze sprawą dotychczas aresztowano jednego obywatela Malezji. Funkcjonariusze poinformowali również o zabezpieczeniu niemal 550 komputerów stacjonarnych, laptopów i telefonów komórkowych. Wszczęto śledztwo w sprawie możliwych powiązań procederu z szerszą międzynarodową siecią cyberoszustw.

Indyjska policja i banki w ostatnich latach informują o wzroście oszustw cyfrowych. Według indyjskiego Krajowego Portalu Zgłoszeń Cyberprzestępstw w 2025 roku zarejestrowano 2,8 mln skarg dotyczących cyberoszustw, a straty wyniosły około 22 495 crore rupii, czyli 2,42 mld dolarów. To o ponad 4 000% więcej skarg niż w 2021 roku.

Federalny rząd Indii oświadczał, że większość takich spraw jest związana z fałszywymi schematami inwestycyjnymi i handlowymi. Oszuści mogą podawać się za ekspertów finansowych, prezentować poszkodowanym fikcyjne zyski i pozwalać im wypłacać niewielkie kwoty, a następnie blokować próby uzyskania większych wypłat.

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