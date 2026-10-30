W Indiach podczas dwóch dni październikowych protestów zatrzymano 43 dziennikarzy, większość z nich w stolicy, Delhi. Informuje o tym ABC News Australia, powołując się na Komitet Ochrony Dziennikarzy.

Wśród zatrzymanych był 40-letni dziennikarz Shoaib Daniyal, który jechał relacjonować protest. Jak powiedział, w pobliżu jego domu pojawił się policyjny punkt kontrolny, a po rozmowie z funkcjonariuszem został wsadzony do autobusu bez wyjaśnienia przyczyn. Indyjskie prawo pozwala policji w określonych okolicznościach zatrzymywać ludzi bez nakazu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła lub może popełnić przestępstwo.

Protesty z powodu list wyborców

Demonstranci w całych Indiach domagali się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara. Twierdzili, że ogólnokrajowy przegląd list wyborców wykorzystywano na korzyść rządzącej Bharatiya Janata Party. Akcje te stały się drugą falą dużych protestów w kraju od początku roku.

Redaktorka naczelna cyfrowego wydania Newslaundry, Manisha Pande, powiedziała, że zatrzymanie przedstawicieli mediów w Delhi było zaskoczeniem ze względu na dużą koncentrację dziennikarzy w stolicy. Dziennikarz i pisarz Srinivasan Jain powiązał działania władz z próbą stłumienia protestów i zastraszenia mediów.

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Presja na media

Według Światowego Indeksu Wolności Prasy organizacji Reporterzy bez Granic Indie zajmują 157. miejsce spośród 180 krajów, podczas gdy w 2019 roku były na 140. pozycji. Rozmówcy ABC News Australia powiedzieli, że presja na redakcje nasiliła się po dojściu Narendry Modiego i Bharatiya Janata Party do władzy w 2014 roku.

Jain, który odszedł z kanału telewizyjnego NDTV po tym, jak w 2022 roku znalazł się on pod kontrolą Adani Group, powiedział o zmianie linii redakcyjnej stacji. Pande zwróciła również uwagę na zależność wielu kanałów telewizyjnych od reklamy państwowej oraz od właścicieli, których interesy biznesowe są powiązane z kontraktami rządowymi.

Według Indian Express między marcem a lipcem rząd Indii nakazał wydanie około 195 tys. nakazów usunięcia postów na Instagramie, Facebooku i YouTube. Satyryk polityczny Ramit Verma, który również został zatrzymany podczas relacjonowania protestów w Delhi, powiedział, że jego publikacje wielokrotnie usuwano bez wyjaśnień.

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