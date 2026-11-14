W Indiach tysiące pokojowych uczestników młodzieżowych protestów na rzecz praw wyborczych zostało zatrzymanych podczas demonstracji w ubiegłym miesiącu. Organizatorzy ruchu Cockroach Janta Party (CJP), na którego czele stoją przedstawiciele pokolenia Z, również zetknęli się z ograniczeniami dotyczącymi organizowania demonstracji i postępowaniami prawnymi, informuje BBC News.

Po letnich protestach

W lipcu CJP zorganizowała masowe protesty w Delhi, po których federalny minister edukacji Dharmendra Pradhan podał się do dymisji. Początkowo ruch zjednoczył młodych ludzi niezadowolonych ze stanu edukacji, rynku pracy i gospodarki.

Do jego rozpowszechnienia przyczyniły się media społecznościowe i treści satyryczne, w tym publiczne wyśmiewanie premiera Narendry Modiego. Według Yamini Aiyar, byłej prezes Centrum Badań nad Polityką i profesor wizytującej Uniwersytetu Browna, ruch nie ograniczał się do określonej kasty, płci czy klasy ekonomicznej. Zaznaczyła, że dołączali do niego również przedstawiciele części podstawowego elektoratu rządzącej Bharatiya Janata Party.

Zatrzymania i ograniczenia

Rzecznik CJP Saurav Das oraz inny lider organizacji, Ashutosh Ranka, zostali oskarżeni o nielegalne wtargnięcie na teren Jantar Mantar w Delhi. Spędzili tydzień w więzieniu Tihar. Jantar Mantar, gdzie w lipcu odbywał się strajk okupacyjny, wykreślono z listy dozwolonych miejsc na demonstracje; decyzja ta jest zaskarżana w sądzie.

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Policja podjęła również działania wobec członków innych grup studenckich, w tym lewicowego Ogólnoindyjskiego Stowarzyszenia Studentów, w związku z oskarżeniami o niewykonywanie poleceń. Prawnik Ali Khan stwierdził, że nawet sprawy, które ostatecznie kończą się uniewinnieniem, mogą być rozpatrywane przez lata i zniechęcać uczestników protestów.

Stanowisko władz i opozycji

Syed Zafar Islam, krajowy rzecznik Bharatiya Janata Party, odrzucił oskarżenia o nadmiernie surowe działania władz. Oświadczył, że prawo do protestu i wolność wypowiedzi gwarantuje konstytucja, jednak muszą być one realizowane w granicach prawa i nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób.

Jednocześnie 1 listopada władze zezwoliły opozycyjnemu sojuszowi INDIA, kierowanemu przez partię Kongresową, na przeprowadzenie wiecu na placu Ramlila w Delhi. Według BBC News zgromadziły się tam dziesiątki tysięcy osób. Liderzy CJP podkreślają, że ruch młodzieżowy jest szerszy niż ich organizacja.

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