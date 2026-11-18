W Indonezji producent samochodów Hyundai po raz pierwszy pokazał gotowego do produkcji seryjnej elektrycznego crossovera Neira z trzema rzędami siedzeń dla siedmiu osób. Firma planuje otworzyć przedsprzedaż modelu 20 listopada, a jego oficjalny debiut ma odbyć się na wystawie GAIKINDO Auto Week 2026. Poinformował o tym Electrek.

W lipcu Hyundai zaprezentował koncept Neira na wystawie Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Model seryjny będzie pierwszym siedmioosobowym elektrycznym SUV-em marki, który będzie produkowany lokalnie w Indonezji.

Wersja modelu Kia

Według oceny publikacji Neira jest faktycznie wersją Kia Carens Clavis EV pod marką Hyundai. Od pokrewnego modelu różni się emblematami, nieznacznie zmienionymi przednią i tylną częścią nadwozia, innymi kołami i reflektorami.

W kabinie zastosowano dwa wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala — zestaw wskaźników i centralny ekran nawigacji. Samochód ma również oddzielny panel sterowania systemem klimatyzacji.

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Baterie i wyposażenie

Hyundai nie ujawnił parametrów baterii ani układu napędowego Neiry. Electrek przypuszcza, że elektryczny crossover może otrzymać takie same baterie o pojemności 42 kWh i 51,4 kWh jak Kia Carens Clavis EV. Dla tych akumulatorów deklarowany jest zasięg odpowiednio do 404 km i do 490 km w cyklu MIDC.

Według publikacji baterie Kia można naładować od 10% do 80% w około 39 minut na szybkiej stacji ładowania prądem stałym o mocy 100 kW. Wśród cech Neiry Hyundai wymienił większy prześwit, usługi połączone Bluelink, system monitorowania martwego pola Blind-spot View Monitor oraz ułatwiony dostęp do trzeciego rzędu.

Przed rozpoczęciem sprzedaży Hyundai planuje przejazd elektrycznym samochodem na dystansie około 4 tys. km — od Kilometer Nol w Banda Aceh do Banda Neira.

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