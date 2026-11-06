Policja Indonezji uznała czwartego wysokiego rangą funkcjonariusza za podejrzanego w sprawie domniemanego nielegalnego podsłuchiwania prezydenta Prabowo Subianto. Nowym podejrzanym jest urzędnik o inicjałach SU, którego lokalne media zidentyfikowały jako Slameta Uliandiego.

Podejrzenie dotyczące zezwolenia na podsłuchiwanie

Jak informuje Channel NewsAsia, o podejrzeniu poinformowano na konferencji prasowej wieczorem 5 listopada. Według policji SU kierował jednostką monitoringu Agencji Dochodzeń Kryminalnych Indonezji w latach 2010–2019, a w latach 2021–2026 był szefem jednostki technologii informacyjnych tej instytucji.

Dyrektor jednostki ds. zwalczania cyberprzestępczości, Suhermanto, oświadczył, że dwóch innych podejrzanych otrzymało od SU zezwolenie na podsłuchiwanie. Jak powiedział, zwracali się oni również do niego o zgodę przed usunięciem zapisów przechwyconych rozmów. SU nie został dotąd zatrzymany ze względu na stan zdrowia.

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Śledztwo trwa

We wtorek w tej sprawie aresztowano już trzech starszych oficerów policji, wśród nich byłego szefa policji krajowej i szefa administracji prezydenta Prabowo Subianto, Listyo Sigit Prabowo. Portal zaznacza, że jest on powszechnie uważany za lojalistę poprzedniego prezydenta Joko Widodo.

Śledczy ustalają motywy prób przechwycenia komunikacji prezydenta. W ramach śledztwa przesłuchano już 13 policjantów, a także pięciu ekspertów w dziedzinie dochodzeń kryminalnych i technologii informacyjnych. Szef policji krajowej utworzył również specjalną grupę do zbadania sprawy.

Po doniesieniach o domniemanym podsłuchiwaniu w Dżakarcie rozmieszczono tysiące żołnierzy, jednak w czwartek i piątek w stolicy utrzymywała się spokojna sytuacja. Ustawodawcy rozważają jednocześnie możliwość sprawdzenia, czy wiceprezydent Gibran Rakabuming Raka spełnia wymogi dotyczące stanowiska; jest on synem Joko Widodo.

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