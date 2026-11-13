W Indonezji czterech wysokich rangą funkcjonariuszy policji jest podejrzewanych o możliwe nielegalne przechwytywanie komunikacji prezydenta Prabowo Subianto i innych osób. Śledczy uważają, że podsłuch prowadzono bez odpowiedniego zezwolenia w latach 2025 i 2026, a następnie próbowano usunąć zapisy operacji, informuje Deutsche Welle.

Kogo mogli podsłuchiwać

Nowy szef Policji Narodowej Suyudi Ario Seto powiedział komisji parlamentarnej, że obiektami inwigilacji mieli być prezydent, pracownicy pałacu prezydenckiego, przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych, parlamentarzyści, działacze partii politycznych, gubernatorzy, urzędnicy organów antykorupcyjnych, aktywiści i studenci.

Wśród zatrzymanych wysokich rangą funkcjonariuszy był były szef Policji Narodowej Listyo Sigit Prabowo, który nie jest krewnym prezydenta. W październiku został szefem personelu prezydenta — kilka tygodni przed tym, jak skandal wyszedł na jaw. Komisja parlamentarna ustala motywy operacji i możliwy udział innych wysokich rangą urzędników. Osobno policja wszczęła śledztwo w sprawie możliwych przestępstw związanych ze zdradą stanu.

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Reakcja władz i obrońców praw człowieka

Amnesty International wezwała również do ustalenia, czy podsłuchy wykorzystywano do zastraszania krytyków władz i ograniczania swobód obywatelskich. Jako środek zapobiegawczy rząd skierował do Dżakarty dodatkowe 20 tysięcy żołnierzy. Jednocześnie, według DW, nie było oznak, że operacja stanowiła część szerszej kampanii mającej na celu obalenie administracji Prabowo.

Eksperci, z którymi rozmawiało wydanie, wiążą skandal z wieloletnimi problemami politycznego wykorzystywania możliwości struktur bezpieczeństwa. Indonezyjska ustawa o informacji elektronicznej i transakcjach zakazuje nieuprawnionego przechwytywania danych, podczas gdy inne przepisy dopuszczają inwigilację w określonych celach egzekwowania prawa i wywiadowczych. Badacz Niki Fahrizal oświadczył, że kraj potrzebuje jednolitych ram prawnych regulujących inwigilację oraz surowszego nadzoru nad uprawnieniami jednostek policji.

Skandal zwiększył także napięcia między Prabowo a jego poprzednikiem Joko Widodo. Listyo, którego Widodo mianował szefem policji w 2021 roku, został w październiku zastąpiony na stanowisku. W związku z odrębnym sporem dotyczącym jego dokumentów edukacyjnych syn Widodo, Gibran Rakabuming Raka, w tym tygodniu zrezygnował ze stanowiska wiceprezydenta; kwestii tej nie łączy się ze śledztwem w sprawie podsłuchów.

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