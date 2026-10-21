20 października studenci przeprowadzili protesty w kilku indonezyjskich miastach z powodu pożarów lasów na dużą skalę i toksycznego smogu, który od kilku tygodni pogarsza stan zdrowia tysięcy osób. Demonstracje odbyły się w Dżakarcie, Bandungu, Yogyakarcie, Pekanbaru i Makasarze, poinformował Channel NewsAsia.

Uczestnicy wieców wyrażali niezadowolenie z działań rządu prezydenta Prabowo Subianto, który 20 października obchodził drugi rok urzędowania. Protestujący krytykowali, ich zdaniem, niekompetencję i korupcję władz. Szczególną krytykę wywołała niezdolność do ugaszenia pożarów, które od lipca objęły znaczne obszary wysp Borneo i Sumatra.

Mieszkańcy skarżą się na skutki smogu

Mieszkańcy Palangkarayi na Borneo opowiedzieli agencji AFP o problemach ze zdrowiem i dochodami. Sprzedawczyni napojów ulicznych Melsi oświadczyła, że z powodu smogu handel niemal stanął, podczas gdy ceny rosną. Gospodyni domowa Sifra powiedziała, że jej mąż i dwoje dzieci kaszlą już od miesiąca, a dym przenika nawet do domu.

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Dziesiątki uczestników protestu w Palangkarayi poprzedniego dnia domagały się ogłoszenia stanu wyjątkowego. W Dżakarcie policja zatrzymała sześciu aktywistów Greenpeace, którzy rozwiesili protestacyjne banery na pomniku na centralnym rondzie Bundaran HI, poinformowała przedstawicielka organizacji Jenny Sirait.

Do gaszenia zaangażowano dziesiątki tysięcy osób

Według rzecznika Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami Burtona Panjaitana do walki z pożarami w całym kraju zaangażowano ponad 60 tys. strażaków, w tym ochotników. Do zrzutów wody i zasiewania chmur dostępnych było 49 samolotów, jednak części z nich okresowo nie wykorzystywano z powodu smogu.

Platforma monitorująca Nusantara Atlas poinformowała, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku pożary w Indonezji objęły ponad 1,9 mln hektarów ziemi. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane pożarami dotarło również do Kuala Lumpur i Singapuru. W materiale zaznaczono, że tegoroczne pożary były szczególnie silne, między innymi z powodu intensywnego epizodu zjawiska pogodowego El Niño.

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