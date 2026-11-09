W prowincji Kalimantan Południowy w Indonezji śmigłowiec zaangażowany w gaszenie pożarów lasów wpadł do rzeki Barito podczas pobierania wody. Australijczyk Michael Betteridge i obywatel Nowej Zelandii Hugh Page przeżyli, natomiast indonezyjski nawigator Yayan Supyansuri zginął.

Jak informuje ABC News, śmigłowiec gwałtownie opadł dziobem w dół i rozbił się w rzece na wyspie Borneo. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak ludzi ratuje się z wody wkrótce po katastrofie. Betteridge i Page otrzymali pomoc w szpitalu wojskowym.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Śmigłowiec działał na podstawie kontraktu z indonezyjskimi władzami i był zaangażowany w walkę z najcięższym od ponad dekady sezonem pożarów lasów i terenów lądowych w kraju. Indonezyjska Narodowa Agencja Zarządzania Katastrofami oświadczyła, że będzie wspierać oficjalne dochodzenie, aby ustalić dokładną przyczynę katastrofy.

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Rzecznik agencji Burton SP Panjaitan poinformował również o kompleksowej ocenie bezpieczeństwa operacji lotniczych. Obejmie ona stan techniczny floty, procedury zrzutu wody, stan fizyczny i kwalifikacje załóg, warunki pogodowe oraz specyfikę miejsc wykonywania prac.

Drugi przypadek w ciągu tygodnia

Katastrofa nastąpiła po innym wypadku śmigłowca gaśniczego 4 listopada w Kalimantanie Środkowym. Wówczas podczas pobierania wody zginęło trzech indonezyjskich członków załogi; na pokładzie znajdowało się osiem osób.

Pożary lasów i terenów lądowych objęły znaczne obszary Indonezji, w tym Kalimantan, Sumatrę i Papuę. Według ministerstwa zdrowia kraju toksyczny dym z pożarów spowodował ponad 400 tys. przypadków ostrych infekcji dróg oddechowych. Minister środowiska Indonezji oświadczył, że w tym roku do walki z ogniem w kraju zaangażowano ponad 100 tys. osób.

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