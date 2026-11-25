W Indonezji ratownicy szukają pracowników, którzy mogą być uwięzieni w kopalni w prowincji Jawa Zachodnia. Jak podaje Channel NewsAsia, po silnych opadach deszczu woda zalała dostęp do kopalni o głębokości 100 metrów, w której ludzie przebywają od poniedziałku.

Warunki akcji poszukiwawczej

Służba poszukiwawczo-ratownicza poinformowała, że dostęp do kopalni jest wąski, a teren śliski i ciemny. Urząd nie sprecyzował skali operacji ani nie podał informacji o postępach prób dotarcia do ludzi.

Szefowa Dżakarckiego Urzędu Poszukiwań i Ratownictwa Desiana Kartika Bahari oświadczyła, że ratownicy monitorują stan wody i oceniają możliwość dostępu do szybu kopalni. Jak powiedziała, przy określaniu strategii uwzględniają głębokość szybu, wąskie przejście i ograniczone oświetlenie, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu.

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Nie opublikowano informacji, czy ratownikom udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi pracownikami ani w jakim są stanie.

Nieautoryzowana kopalnia złota

Kilka lokalnych mediów poinformowało, że w kopalni może przebywać 30 pracowników. Znajduje się ona w rejonie Pongkor w górzystym Bogorze, około 60 kilometrów na południe od stolicy Indonezji, Dżakarty.

Państwowa spółka wydobywcza Antam, która wydobywa złoto w Pongkorze, oświadczyła, że incydent wydarzył się w nieautoryzowanej kopalni złota, która nie należy do jej działalności. W materiale zaznaczono także, że drobne i nielegalne wydobycie surowców w Indonezji wielokrotnie prowadziło do wypadków, w szczególności na odległych terenach, gdzie władzom trudniej sprawować kontrolę.

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