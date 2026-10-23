W Indonezji zarejestrowano 333 470 przypadków ostrych infekcji dróg oddechowych związanych z pożarami lasów i terenów w kilku regionach kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o tym 22 października, jak podaje Anadolu Agency.

Dyrektorka departamentu zdrowia środowiskowego ministerstwa Ten Suyuti oświadczyła, że liczba nowych przypadków pozostaje wysoka: w ciągu doby odnotowano 4 522 nowe przypadki. Według niej wskaźnik zanieczyszczenia powietrza na niektórych obszarach osiągnął niebezpieczny poziom.

Niebezpieczne powietrze w sześciu prowincjach

Według urzędniczki najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w sześciu prowincjach priorytetowych dla walki z pożarami: Riau, Jambi, Sumatra Południowa, Kalimantan Zachodni, Kalimantan Południowy i Kalimantan Środkowy.

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Dym z pożarów lasów zawiera drobne cząstki PM2.5, tlenek węgla, dwutlenek azotu i inne związki organiczne. Narażenie na takie zanieczyszczenie może powodować ostre infekcje dróg oddechowych, astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, podrażnienie oczu i skóry oraz inne ogólnoustrojowe skutki zdrowotne.

Oświadczenie prezydenta i protesty

Prezydent Indonezji Prabowo Subianto oświadczył, że firmy wspierane przez zagranicę mogą stracić zezwolenia na działalność, jeśli są odpowiedzialne za powtarzające się pożary lasów i terenów. Według niego istnieją przesłanki wskazujące na odpowiedzialność wielu takich firm, które posiadały koncesje przez ponad dziesięć lat i wielokrotnie dopuszczały się naruszeń.

Prezydent oświadczył również, że zezwolenia firm powinny być cofane po dwóch naruszeniach, a anulowane koncesje mogą zostać przekazane młodym Indonezyjczykom. Tymczasem w Samarindzie, stolicy Kalimantanu Wschodniego, tysiące studentów i innych uczestników protestowało, domagając się uznania pożarów lasów i terenów za klęskę narodową. W Indonezji trwa niezwykle długi sezon suchy, a El Niño sprzyja warunkom powstawania pożarów.

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