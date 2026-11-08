W prowincji Kalimantan Południowy w Indonezji śmigłowiec uczestniczący w gaszeniu pożarów lasów wpadł do rzeki Barito podczas pobierania wody. Uratowano dwóch obywateli Australii znajdujących się na pokładzie, a indonezyjski członek załogi zaginął.

Wypadek podczas pobierania wody

Jak informuje Channel NewsAsia, do incydentu doszło 8 listopada podczas operacji bombardowania wodą. Rzecznik Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami Burton Panjaitan oświadczył, że dwaj Australijczycy są bezpieczni, natomiast trzeciego członka załogi, obywatela Indonezji, wciąż nie odnaleziono.

Na amatorskim nagraniu widać, jak śmigłowiec po napełnieniu urządzenia do pobierania wody stopniowo traci wysokość, a następnie zanurza się dziobem w wodzie. Według Panjaitana statek powietrzny prawdopodobnie stracił sterowność podczas manewru po pobraniu wody za pomocą podwieszanego zbiornika. Śmigłowiec Eurocopter EC225LP Super Puma należy do firmy zaangażowanej przez agencję do operacji gaszenia pożarów z powietrza.

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Drugi wypadek w ciągu kilku dni

To już drugi w ciągu kilku dni wypadek śmigłowca gaśniczego w pobliżu Borneo. W środę wojskowy śmigłowiec z ośmioma osobami na pokładzie wpadł do wody podczas misji gaszenia pożaru w Parku Narodowym Tanjung Puting. Zginęły wówczas trzy osoby, a przyczyny wypadku są badane.

Indonezja od kilku miesięcy zmaga się z rozległymi pożarami na Sumatrze, Borneo i Papui. Według danych monitoringu wylesiania Nusantara Atlas ogień zniszczył już ponad 1,9 mln hektarów. Dym z pożarów rozprzestrzenił się do Malezji, Timoru Wschodniego i Singapuru. Jednym z czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się ognia jest silne zjawisko El Niño, które zazwyczaj powoduje suszę w Indonezji.

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