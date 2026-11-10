W australijskim mieście Ipswich Komisja ds. Zmian oceni propozycję rady miasta dotyczącą przywrócenia okręgów wyborczych, z których każdy byłby reprezentowany przez jednego radnego. Minister ds. samorządu lokalnego stanu Queensland Ann Leahy poinformowała, że skierowała zaproponowany przez radę model wyborczy do niezależnej oceny zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym z 2009 roku, podaje ABC News.

Poparcie mieszkańców

We wrześniu rada miasta Ipswich jednogłośnie zagłosowała za wystąpieniem o przegląd obecnego systemu okręgów z dwoma radnymi. Podczas konsultacji społecznych 53% z 812 respondentów poparło powrót do okręgów reprezentowanych przez jednego radnego.

Obecnie miasto jest podzielone na cztery okręgi, z których każdy wybiera po dwóch radnych. Model ten wprowadzono po rozwiązaniu rady w 2018 roku w związku ze skandalami korupcyjnymi. W raporcie rekomendującym system wielomandatowy wskazano, że wcześniejsze okręgi jednomandatowe sprzyjały podejściu „dziesięciu małych miast” zamiast koncentrowania się na potrzebach całego Ipswich.

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Argumenty rady miasta

Burmistrz Ipswich Teresa Harding powiedziała, że od 2018 roku przepisy znacząco się zmieniły. W szczególności dla wszystkich rad ustanowiono limit środków uznaniowych na poziomie 0,01% bazy stawek. Według niej każdy radny Ipswich może samodzielnie rozdzielać 26 tys. dolarów australijskich rocznie, a informacje o takich wydatkach są publikowane co miesiąc.

Harding powiedziała również, że dwóch przedstawicieli z jednego okręgu powoduje dezorientację wśród mieszkańców i dublowanie pracy przy rozpatrywaniu zgłoszeń. Rada przygotuje wniosek do Komisji ds. Zmian, dołączając wyniki konsultacji. Wcześniejszy wniosek rady o powrót do okręgów jednomandatowych został odrzucony w 2022 roku.

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