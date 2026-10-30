W Iraku sąd skazał przywódcę drugiej co do wielkości sunnickiej koalicji politycznej, Muthannę as-Samarraia, na sześć lat więzienia, a deputowanego Zijada al-Dżanabiego — na pięć lat. Uznano ich za winnych w sprawie uzyskania korzyści z kontraktów z firmami zajmującymi się rafinacją ropy, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na Iracką Federalną Komisję Uczciwości.

Według komisji obaj politycy czerpali korzyści z kontraktów z udziałem spółek North and South Refineries. Sąd nakazał również as-Samarraiemu zwrot 30 mld dinarów irackich, które, jak twierdzi komisja, otrzymał jako pośrednik w kontraktach. Al-Dżanabi ma zwrócić 4 mld dinarów otrzymane w ramach tych samych umów.

Sprawa kontraktów rafineryjnych

Muthanna as-Samarrai został zatrzymany 28 czerwca 2026 roku podczas zakrojonej na szeroką skalę operacji przeciwko obecnym i byłym deputowanym oraz urzędnikom podejrzewanym o korupcję. Lokalne media nazwały tę operację „Nalotem o świcie”.

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Śledztwo w sprawie kontraktów w branży rafinacji ropy częściowo dotyczy byłego pracownika Ministerstwa Ropy Adnana al-Dżumajliego oraz zarzutów dotyczących nielegalnych korzyści i prowizji za umowy państwowe.

Możliwość odwołania

Oba wyroki wydano na podstawie artykułu 319 irackiego kodeksu karnego. Zakazuje on urzędnikom państwowym i osobom, którym powierzono wykonywanie funkcji publicznych, bezpośredniego lub pośredniego czerpania korzyści z kontraktów lub projektów związanych z ich obowiązkami służbowymi.

Prawnik Saif as-Saadi powiedział publikacji, że decyzje sądu karnego można zaskarżyć do Federalnego Sądu Kasacyjnego w ciągu 30 dni. Jeśli wyroki zostaną utrzymane w mocy, staną się prawomocne. Następnie zasady obsadzania ewentualnych wakatów w parlamencie będą regulowane ustawą o zastępowaniu członków parlamentu.

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