W Bagdadzie rozpoczęły się procesy tysięcy podejrzanych o związki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Jako pierwsi przed Sądem Karnym Karch stanęło sześciu obywateli Syrii. Należą oni do grupy 5704 podejrzanych, których w tym roku przetransportowano do Iraku z Syrii w ramach operacji wspieranej przez amerykańskie wojsko, informuje The National.

Pierwsze rozprawy w Bagdadzie

Sześciu Syryjczyków przesłuchiwano w dwóch sąsiadujących salach sądowych. Sędzia Haider Naji odczytał trzem z nich zarzuty członkostwa w organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie. Według sądu dowody opierają się na raportach wywiadowczych różnych służb, zeznaniach osób poszkodowanych przez grupę, mieszkańców Iraku, osób z obozów dla przesiedleńców, a także na publikacjach samego ugrupowania.

Jak podano w sądzie, cała trójka wstąpiła do ugrupowania w 2016 roku i brała udział w nalotach oraz walkach przeciwko byłemu reżimowi syryjskiemu i Syryjskim Siłom Demokratycznym. Nie mieli adwokatów, dlatego zgodzili się na obronę wyznaczoną przez sąd. Rozprawy w tych sprawach odroczono do 7 grudnia, aby oskarżeni mogli przygotować obronę.

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Śledztwa dotyczące tysięcy więźniów

Podejrzanych przetransportowano w lutym z więzień w północno-wschodniej Syrii po załamaniu się kontroli w regionie sprawowanej przez siły dowodzone przez Kurdów. Wcześniej mężczyźni byli przez lata przetrzymywani w Syrii bez postawienia zarzutów i dostępu do systemu sądownictwa. Irak zgodził się przeprowadzić śledztwa od podstaw i rozpatrywać sprawy wyłącznie na podstawie irackiego prawa; do zakończenia postępowań nie zostaną oni wydani do krajów pochodzenia.

We wrześniu Najwyższa Rada Sądownictwa Iraku poinformowała o zakończeniu śledztw wobec 5704 więźniów. Wśród nich jest 3497 obywateli Syrii, 474 obywateli Iraku oraz obywatele łącznie 67 państw. Sprawy prowadził Pierwszy Sąd Śledczy Karch, do którego pracy skierowano dodatkowych sędziów i prokuratorów. Organizacje praw człowieka wcześniej krytykowały irackie procesy w sprawach o terroryzm za pośpiech i możliwe naruszenie prawa do sprawiedliwego procesu, podczas gdy Bagdad deklaruje istnienie odpowiednich gwarancji.

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