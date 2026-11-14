Tysiące Irakijczyków eskortowało ciało byłego posła Ahmeda al-Alwaniego z lotniska w Bagdadzie do Ramadi w prowincji Anbar. Na lotnisku zgromadziły się duże tłumy, a w Ramadi na przybycie konduktu czekali przedstawiciele plemion i mieszkańcy różnych miast prowincji — informuje Asharq Al-Awsat.

Ciało przetransportowano prywatnym samolotem

Prywatny samolot z ciałem al-Alwaniego przyleciał z Bejrutu do Bagdadu rano 14 listopada. Lokalne media podały, że koszty transportu pokrył iracki polityk Khamis al-Khanjar, który stoi na czele Sojuszu Suwerenności.

Konwój wyruszył do Ramadi, położonego około 110 kilometrów od Bagdadu. Eskortowały go pojazdy wojskowe, a przejazd odbywał się pod wzmożoną ochroną. Śmierć al-Alwaniego wywołała znaczny rezonans w Iraku, przede wszystkim w jego rodzinnej prowincji Anbar.

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Śledztwo w sprawie zabójstwa w Bejrucie

Okoliczności zabójstwa byłego posła w Bejrucie badają władze libańskie. Według publikacji śledczy poczynili postępy w ustalaniu tożsamości dwóch podejrzanych. Iracka komórka ds. mediów bezpieczeństwa wezwała opinię publiczną, by poczekała na wyniki śledztwa i nie wyciągała wniosków dotyczących szerszych motywów zbrodni przed jego zakończeniem.

Według komórki działania koordynują ambasada Iraku w Bejrucie, libańskie struktury sądowe i bezpieczeństwa, a także Iracka Narodowa Służba Wywiadowcza. Były szef administracji prezydenta Iraku Kamel al-Dulaimi oświadczył, że okoliczności i motywy zbrodni muszą zostać w sposób przejrzysty wyjaśnione opinii publicznej.

Ahmed al-Alwani stał się znany podczas protestów w Anbarze pod koniec 2013 roku. W grudniu tego roku został aresztowany, a w 2014 roku skazany na karę śmierci w sprawie zabójstwa dwóch wojskowych podczas starć towarzyszących jego zatrzymaniu. W kwietniu 2025 roku wyszedł na wolność po ponad 11 latach więzienia: jedna z rodzin ofiar wycofała skargę, a sam al-Alwani został objęty ustawą o amnestii generalnej.

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